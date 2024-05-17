Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС - 17.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240517/zaes-848294154.html
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС - 17.05.2024, ПРАЙМ
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Сотрудничество Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и России по Запорожской АЭС (ЗАЭС), включая ротацию экспертов, "очень профессиональное",... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T23:53+0300
2024-05-17T23:53+0300
энергетика
россия
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/07/847162339_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_705671eca824dffdd23bb511d4c8b0da.jpg
ВЕНА, 17 мая — ПРАЙМ. Сотрудничество Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и России по Запорожской АЭС (ЗАЭС), включая ротацию экспертов, "очень профессиональное", заявил в интервью РИА Новости гендиректор агентства Рафаэль Гросси. "Я уже говорил ранее и повторю вам, что это профессиональное сотрудничество, очень профессиональное, и на разных уровнях. Я нахожусь в постоянном контакте с министерством иностранных дел, с "Росатомом", с генеральным директором "Росатома" господином Лихачевым, с российским атомным регулятором, так что мы постоянно поддерживаем контакт и обмениваемся мнениями по техническим аспектам, связанным с АЭС", — сказал Гросси, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее на ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. В составе 19-й команды наблюдателей агентства четыре инспектора, задачей которых является контроль безопасности станции. Как сообщала пресс-служба станции, безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС было обеспечено Вооружёнными силами РФ совместно с подразделениями Росгвардии. Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита Гросси на станцию. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.
https://1prime.ru/20240418/zaes-847493134.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/07/847162339_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_17f8481b17af6f23575187177899d9bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, магатэ
Энергетика, РОССИЯ, МАГАТЭ
23:53 17.05.2024
 
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Гросси назвал сотрудничество МАГАТЭ и России по ЗАЭС очень профессиональным

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПодразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС
Подразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕНА, 17 мая — ПРАЙМ. Сотрудничество Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и России по Запорожской АЭС (ЗАЭС), включая ротацию экспертов, "очень профессиональное", заявил в интервью РИА Новости гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"Я уже говорил ранее и повторю вам, что это профессиональное сотрудничество, очень профессиональное, и на разных уровнях. Я нахожусь в постоянном контакте с министерством иностранных дел, с "Росатомом", с генеральным директором "Росатома" господином Лихачевым, с российским атомным регулятором, так что мы постоянно поддерживаем контакт и обмениваемся мнениями по техническим аспектам, связанным с АЭС", — сказал Гросси, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее на ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. В составе 19-й команды наблюдателей агентства четыре инспектора, задачей которых является контроль безопасности станции.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
ВСУ вновь атаковали тренажерный центр ЗАЭС
18 апреля, 12:31
Как сообщала пресс-служба станции, безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС было обеспечено Вооружёнными силами РФ совместно с подразделениями Росгвардии.
Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита Гросси на станцию.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.
 
ЭнергетикаРОССИЯМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала