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Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС - 17.05.2024, ПРАЙМ
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Сотрудничество Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и России по Запорожской АЭС (ЗАЭС), включая ротацию экспертов, "очень профессиональное",... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T23:53+0300
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2024-05-17T23:53+0300
энергетика
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ВЕНА, 17 мая — ПРАЙМ. Сотрудничество Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и России по Запорожской АЭС (ЗАЭС), включая ротацию экспертов, "очень профессиональное", заявил в интервью РИА Новости гендиректор агентства Рафаэль Гросси. "Я уже говорил ранее и повторю вам, что это профессиональное сотрудничество, очень профессиональное, и на разных уровнях. Я нахожусь в постоянном контакте с министерством иностранных дел, с "Росатомом", с генеральным директором "Росатома" господином Лихачевым, с российским атомным регулятором, так что мы постоянно поддерживаем контакт и обмениваемся мнениями по техническим аспектам, связанным с АЭС", — сказал Гросси, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее на ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. В составе 19-й команды наблюдателей агентства четыре инспектора, задачей которых является контроль безопасности станции. Как сообщала пресс-служба станции, безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС было обеспечено Вооружёнными силами РФ совместно с подразделениями Росгвардии. Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита Гросси на станцию. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.
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россия, магатэ
Энергетика, РОССИЯ, МАГАТЭ
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Гросси назвал сотрудничество МАГАТЭ и России по ЗАЭС очень профессиональным
ВЕНА, 17 мая — ПРАЙМ. Сотрудничество Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и России по Запорожской АЭС (ЗАЭС), включая ротацию экспертов, "очень профессиональное", заявил в интервью РИА Новости гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"Я уже говорил ранее и повторю вам, что это профессиональное сотрудничество, очень профессиональное, и на разных уровнях. Я нахожусь в постоянном контакте с министерством иностранных дел, с "Росатомом", с генеральным директором "Росатома" господином Лихачевым, с российским атомным регулятором, так что мы постоянно поддерживаем контакт и обмениваемся мнениями по техническим аспектам, связанным с АЭС", — сказал Гросси, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее на ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. В составе 19-й команды наблюдателей агентства четыре инспектора, задачей которых является контроль безопасности станции.
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Как сообщала пресс-служба станции, безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС было обеспечено Вооружёнными силами РФ совместно с подразделениями Росгвардии.
Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита Гросси на станцию.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.