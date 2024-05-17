https://1prime.ru/20240517/zaes-848294154.html

Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС - 17.05.2024, ПРАЙМ

Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Сотрудничество Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и России по Запорожской АЭС (ЗАЭС), включая ротацию экспертов, "очень профессиональное",... | 17.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-17T23:53+0300

2024-05-17T23:53+0300

2024-05-17T23:53+0300

энергетика

россия

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/07/847162339_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_705671eca824dffdd23bb511d4c8b0da.jpg

ВЕНА, 17 мая — ПРАЙМ. Сотрудничество Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и России по Запорожской АЭС (ЗАЭС), включая ротацию экспертов, "очень профессиональное", заявил в интервью РИА Новости гендиректор агентства Рафаэль Гросси. "Я уже говорил ранее и повторю вам, что это профессиональное сотрудничество, очень профессиональное, и на разных уровнях. Я нахожусь в постоянном контакте с министерством иностранных дел, с "Росатомом", с генеральным директором "Росатома" господином Лихачевым, с российским атомным регулятором, так что мы постоянно поддерживаем контакт и обмениваемся мнениями по техническим аспектам, связанным с АЭС", — сказал Гросси, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее на ЗАЭС прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. В составе 19-й команды наблюдателей агентства четыре инспектора, задачей которых является контроль безопасности станции. Как сообщала пресс-служба станции, безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС было обеспечено Вооружёнными силами РФ совместно с подразделениями Росгвардии. Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита Гросси на станцию. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар. Украина продолжает обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля, все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование АЭС обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами и при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://1prime.ru/20240418/zaes-847493134.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, магатэ