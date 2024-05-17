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Правительство продлило временный запрет на вывоз лома и драгметаллов
Правительство продлило временный запрет на вывоз лома и драгметаллов - 17.05.2024, ПРАЙМ
Правительство продлило временный запрет на вывоз лома и драгметаллов
Правительство России продлевает временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T23:27+0300
2024-05-17T23:27+0300
2024-05-17T23:30+0300
экономика
россия
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драгметаллы
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вывоз
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительство России продлевает временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать 6 месяцев – с 20 мая по 20 ноября 2024 года", — сообщается в материале. Временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов действовал ранее, его срок истек 30 апреля текущего года.
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россия, металлолом, драгметаллы, запрет, вывоз
Экономика, РОССИЯ, Металлолом, драгметаллы, запрет, вывоз
Правительство продлило временный запрет на вывоз лома и драгметаллов
Правительство продлило запрет на вывоз лома и драгметаллов до 20 ноября
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительство России продлевает временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать 6 месяцев – с 20 мая по 20 ноября 2024 года", — сообщается в материале.
Временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов действовал ранее, его срок истек 30 апреля текущего года.