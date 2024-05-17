Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство продлило временный запрет на вывоз лома и драгметаллов - 17.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240517/zapret-848294035.html
Правительство продлило временный запрет на вывоз лома и драгметаллов
Правительство продлило временный запрет на вывоз лома и драгметаллов - 17.05.2024, ПРАЙМ
Правительство продлило временный запрет на вывоз лома и драгметаллов
Правительство России продлевает временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T23:27+0300
2024-05-17T23:30+0300
экономика
россия
металлолом
драгметаллы
запрет
вывоз
https://cdnn.1prime.ru/img/83154/80/831548034_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_efab38634e79415d083601885f786c0c.jpg
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительство России продлевает временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать 6 месяцев – с 20 мая по 20 ноября 2024 года", — сообщается в материале. Временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов действовал ранее, его срок истек 30 апреля текущего года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83154/80/831548034_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b05679cf85a8c79db21e42ecbe1f3857.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, металлолом, драгметаллы, запрет, вывоз
Экономика, РОССИЯ, Металлолом, драгметаллы, запрет, вывоз
23:27 17.05.2024 (обновлено: 23:30 17.05.2024)
 
Правительство продлило временный запрет на вывоз лома и драгметаллов

Правительство продлило запрет на вывоз лома и драгметаллов до 20 ноября

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУтилизация автомобилей на предприятии ОАО "Втормет"
Утилизация автомобилей на предприятии ОАО Втормет - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая ПРАЙМ. Правительство России продлевает временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать 6 месяцев – с 20 мая по 20 ноября 2024 года", — сообщается в материале.
Временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов действовал ранее, его срок истек 30 апреля текущего года.
 
ЭкономикаРОССИЯМеталлоломдрагметаллызапретвывоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала