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Правительство продлило временный запрет на вывоз лома и драгметаллов

Правительство продлило временный запрет на вывоз лома и драгметаллов - 17.05.2024, ПРАЙМ

Правительство продлило временный запрет на вывоз лома и драгметаллов

Правительство России продлевает временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. | 17.05.2024, ПРАЙМ

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2024-05-17T23:27+0300

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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Правительство России продлевает временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать 6 месяцев – с 20 мая по 20 ноября 2024 года", — сообщается в материале. Временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов действовал ранее, его срок истек 30 апреля текущего года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, металлолом, драгметаллы, запрет, вывоз