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В США раскрыли, что ждет Зеленского после спецоперации - 17.05.2024, ПРАЙМ
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В США раскрыли, что ждет Зеленского после спецоперации
В США раскрыли, что ждет Зеленского после спецоперации - 17.05.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, что ждет Зеленского после спецоперации
Зеленского могут свергнуть с поста главы государства уже к концу спецоперации, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... | 17.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-17T20:26+0300
2024-05-17T20:26+0300
политика
владимир зеленский
украина
сша
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Зеленского могут свергнуть с поста главы государства уже к концу спецоперации, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Я подозреваю, что Зеленскому и его доверенным людям придется уйти. Уйдут ли они мирно или их в конце концов поставят к стенке и расстреляют, отравят или что-то еще — никто не знает", — отметил он.По его словам, также возможет вариант, что Зеленскому и его приближенным позволят уехать из страны."Мы ничего не будем делать, мы будем стоять в стороне, будем ждать, пока эта трагедия не разразится. Я даже не думаю, что спецслужбы вмешаются, чтобы убрать Зеленского", — заключил Макгрегор.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Владимир Зеленский с 21 мая станет нелегитимен, поэтому России непонятно, с кем вести переговоры в Киеве.Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, в этот день уже и не потребуется признавать его в качестве украинского лидера.
https://1prime.ru/20240517/ukraina-848283849.html
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владимир зеленский, украина, сша
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, США
20:26 17.05.2024
 
В США раскрыли, что ждет Зеленского после спецоперации

Макгрегор: Зеленского не будет на Украине к концу спецоперации

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Зеленского могут свергнуть с поста главы государства уже к концу спецоперации, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Я подозреваю, что Зеленскому и его доверенным людям придется уйти. Уйдут ли они мирно или их в конце концов поставят к стенке и расстреляют, отравят или что-то еще — никто не знает", — отметил он.
По его словам, также возможет вариант, что Зеленскому и его приближенным позволят уехать из страны.
"Мы ничего не будем делать, мы будем стоять в стороне, будем ждать, пока эта трагедия не разразится. Я даже не думаю, что спецслужбы вмешаются, чтобы убрать Зеленского", — заключил Макгрегор.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников
15:27
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.
Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Владимир Зеленский с 21 мая станет нелегитимен, поэтому России непонятно, с кем вести переговоры в Киеве.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, в этот день уже и не потребуется признавать его в качестве украинского лидера.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийУКРАИНАСША
 
 
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