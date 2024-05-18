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В Минцифры обещали обеспечить страну пилотными зонами 5G к 2030 году

В Минцифры обещали обеспечить страну пилотными зонами 5G к 2030 году - 18.05.2024, ПРАЙМ

В Минцифры обещали обеспечить страну пилотными зонами 5G к 2030 году

Пилотные зоны 5G к 2030 году должны появиться в каждом субъекте Российской Федерации, рассказал замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко на пленарной сессии... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T18:42+0300

2024-05-18T18:42+0300

2024-05-18T18:42+0300

5g

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Пилотные зоны 5G к 2030 году должны появиться в каждом субъекте Российской Федерации, рассказал замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко на пленарной сессии "Экономика данных и цифровой трансформации государства", которая прошла на выставке "Россия". "Не забываем про новые технологии - сети связи пятого поколения. До 2030 года в каждом субъекте Российской Федерации должны появиться пилотные зоны, а в 16 городах с численностью более одного миллиона людей должны появиться уже коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения", - сказал Угнивенко. В марте Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила зоны тестирования методов динамического управления спектром частот на сетях 5G - пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях, использоваться будут российские базовые станции. Это первый шаг для тестирования технологий гибридных сетей в России. В декабре 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев рассказал журналистам, что активное развертывание сетей 5G на российских базовых станциях начнется с 2026 года в крупных городах. По его словам, в 2025 году пройдут подготовительные работы по запуску сетей. В августе был опубликован проект стратегии развития связи в РФ. В нем сказано, что до 2035 года во всех городах РФ с населением от 100 тысяч человек будут развернуты сети 5G на отечественном оборудовании.

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