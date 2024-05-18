https://1prime.ru/20240518/aktivy-848300443.html

Активы немецкого Коммерцбанка на 94 миллиона евро арестовали

Активы немецкого Коммерцбанка на 94 миллиона евро арестовали - 18.05.2024, ПРАЙМ

Активы немецкого Коммерцбанка на 94 миллиона евро арестовали

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Русхимальянса" наложил арест на активы немецкого Коммерцбанка на почти 94 миллиона евро,... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T17:05+0300

2024-05-18T17:05+0300

2024-05-18T17:13+0300

активы

германия

арест

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/99/841459903_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_489e53495bbaca5795843fd2e8c7ea29.jpg

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Русхимальянса" наложил арест на активы немецкого Коммерцбанка на почти 94 миллиона евро, сказано в опубликованном определении суда.Обеспечительные меры приняты по иску "Русхимальянса", в котором он требует взыскать выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку."Наложить арест на денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах, открытых на имя: Коммерцбанк Акциенгезелльшафт (Commerzbank Aktiengesellschaft); АО "Коммерцбанк" (Евразия); в пределах суммы 93 688 440,53 евро или эквивалентной суммы в рублях или иной иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на дату наложения ареста", - сказано в определении.Под арест также попали акции, ценные бумаги и здание банка на Кадашевской набережной Москвы."Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта.Гарантия Коммерцбанка и Deutsche Bank обеспечивала обязательства Linde. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, а после их отказа обратился в суд.

https://1prime.ru/20240518/deutschebank-848297142.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

активы, германия, арест