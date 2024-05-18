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Активы немецкого Коммерцбанка на 94 миллиона евро арестовали - 18.05.2024, ПРАЙМ
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Активы немецкого Коммерцбанка на 94 миллиона евро арестовали
Активы немецкого Коммерцбанка на 94 миллиона евро арестовали - 18.05.2024, ПРАЙМ
Активы немецкого Коммерцбанка на 94 миллиона евро арестовали
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Русхимальянса" наложил арест на активы немецкого Коммерцбанка на почти 94 миллиона евро,... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T17:05+0300
2024-05-18T17:13+0300
активы
германия
арест
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Русхимальянса" наложил арест на активы немецкого Коммерцбанка на почти 94 миллиона евро, сказано в опубликованном определении суда.Обеспечительные меры приняты по иску "Русхимальянса", в котором он требует взыскать выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку."Наложить арест на денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах, открытых на имя: Коммерцбанк Акциенгезелльшафт (Commerzbank Aktiengesellschaft); АО "Коммерцбанк" (Евразия); в пределах суммы 93 688 440,53 евро или эквивалентной суммы в рублях или иной иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на дату наложения ареста", - сказано в определении.Под арест также попали акции, ценные бумаги и здание банка на Кадашевской набережной Москвы."Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта.Гарантия Коммерцбанка и Deutsche Bank обеспечивала обязательства Linde. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, а после их отказа обратился в суд.
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активы, германия, арест
активы, ГЕРМАНИЯ, арест
17:05 18.05.2024 (обновлено: 17:13 18.05.2024)
 
Активы немецкого Коммерцбанка на 94 миллиона евро арестовали

Активы немецкого Коммерцбанка на 94 млн евро арестовали по иску "Русхимальянса"

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Русхимальянса" наложил арест на активы немецкого Коммерцбанка на почти 94 миллиона евро, сказано в опубликованном определении суда.
Обеспечительные меры приняты по иску "Русхимальянса", в котором он требует взыскать выплату по банковской гарантии и неустойку за просрочку.
"Наложить арест на денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах, открытых на имя: Коммерцбанк Акциенгезелльшафт (Commerzbank Aktiengesellschaft); АО "Коммерцбанк" (Евразия); в пределах суммы 93 688 440,53 евро или эквивалентной суммы в рублях или иной иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на дату наложения ареста", - сказано в определении.
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Под арест также попали акции, ценные бумаги и здание банка на Кадашевской набережной Москвы.
"Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта.
Гарантия Коммерцбанка и Deutsche Bank обеспечивала обязательства Linde. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, а после их отказа обратился в суд.
 
активыГЕРМАНИЯарест
 
 
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