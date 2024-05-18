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США заявили об ударе хуситов по нефтяному танкеру после остановки в России

США заявили об ударе хуситов по нефтяному танкеру после остановки в России - 18.05.2024, ПРАЙМ

США заявили об ударе хуситов по нефтяному танкеру после остановки в России

Центральное командование США сообщило об ударе правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) по нефтяному танкеру, якобы шедшему в Китай после... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T22:00+0300

2024-05-18T22:00+0300

2024-05-18T22:19+0300

хуситы

нефтяные танкеры

атака

сша

россия

китай

красное море

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ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Центральное командование США сообщило об ударе правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) по нефтяному танкеру, якобы шедшему в Китай после остановки в России. "Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление", — указывается в публикации.Отмечается, что атака на нефтетанкер произошла ночью 18 сентября в Красном море. Танкер шел под панамским флагом, а принадлежал и управлялся греческим оператором. Согласно информации, американского командования, никто из членов экипажа не пострадал. Команда смогла восстановить управление и возобновить движение. "Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции “Страж процветания” по защите Красного моря от атак хуситов.

https://1prime.ru/20240409/ssha-847229194.html

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хуситы, нефтяные танкеры, атака, сша, россия, китай, красное море