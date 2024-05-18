https://1prime.ru/20240518/britaniya-848295392.html

Будущая колония Африки и Индостана. Пушков обрисовал перспективы Британии

Будущая колония Африки и Индостана. Пушков обрисовал перспективы Британии - 18.05.2024, ПРАЙМ

Будущая колония Африки и Индостана. Пушков обрисовал перспективы Британии

Великобритания сейчас находится в упадке с перспективой стать "колонией" стран, которыми сама же ранее и владела, отметил сенатор Алексей Пушков, комментируя... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T07:57+0300

2024-05-18T07:57+0300

2024-05-18T07:57+0300

великобритания

алексей пушков

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Великобритания сейчас находится в упадке с перспективой стать "колонией" стран, которыми сама же ранее и владела, отметил сенатор Алексей Пушков, комментируя публикацию в издании The Independent, где говорится, что под руководством Риши Сунака страна выпала из десятки лучших стран по эффективности управления."К вопросу о странной теории, бытующей только в России, будто Британия тайно правит миром. Британия - ветшающая бывшая империя, второстепенная держава с четырьмя ядерными подлодками, политически полностью зависимая от США, с затухающей национальной идентичностью, будущая колония Африки и Индостана", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, Британия "сама собой с трудом правит, чтобы удержаться на нынешнем уровне". "На очереди - выпадение из топ-10 ведущих экономик мира. О каком управлении миром речь?" — задался он вопросом.Согласно публикации издания, сейчас Великобритания занимает 11-е место в общем рейтинге, особенно низкие показатели у "руководства и предвидения" (20-е место) и "финансового управления" (27-е место). Из-за выхода из Евросоюза страна резко снизила свой рейтинг в сфере международной торговли, опустившись на 26 позиций.

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великобритания, алексей пушков