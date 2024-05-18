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Суд в России арестовал активы Deutsche Bank на 238,6 млн евро

Суд в России арестовал активы Deutsche Bank на 238,6 млн евро - 18.05.2024, ПРАЙМ

Суд в России арестовал активы Deutsche Bank на 238,6 млн евро

На имущество немецкого Deutsche Bank в России наложен арест в пределах более 238,6 миллиона евро (около 23,6 миллиарда рублей по текущему курсу), такое решение... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T10:52+0300

2024-05-18T10:52+0300

2024-05-18T10:56+0300

экономика

deutsche bank

суд

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МОСКВА, 18 мая – ПРАЙМ. На имущество немецкого Deutsche Bank в России наложен арест в пределах более 238,6 миллиона евро (около 23,6 миллиарда рублей по текущему курсу), такое решение принял арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Заявление в суд подало ООО "Русхимальянс", совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи",По иску "Русхимальянс" таким образом приняты обеспечительные меры. Предприятие требует взыскать с Deutsche Bank выплату по банковской гарантии от 24 сентября 2021 года в размере более 238,1 миллиона евро. Кроме того, в иске содержится требование по неустойке за просрочку исполнения обязательства по осуществлению этой выплаты в размере около 480 тысяч евро по состоянию на дату подачи искового заявления. Кроме того, потребована неустойка за период с даты подачи искового заявления по дату фактического исполнения обязательства. Также в иске заявлено требование об обращении взыскания на 100-процентные доли ответчика в российских юридических лицах - ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка". Арбитраж привлек две компании к разбирательству как третьих лиц. Суд 16 мая принял решение о наложении ареста на ценные бумаги, которые принадлежат Deutsche Bank, ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка", а также их недвижимое имущество,на принадлежащие им денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах, за исключением счетов типа "С" и типа "И". Также суд запретил Deutsche Bank распоряжаться долями в этих своих дочерних компаниях. "Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК является инжиниринговая компания Linde из Германии. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями Евросоюза, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Гарантия Deutsche Bank, как и ряда других банков ФРГ, обеспечивала обязательства Linde. В связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств заказчик потребовал от банков-гарантов осуществить выплаты, а после их отказа обратился в суд. "Дойче Банк" входит в топ-100 крупнейших кредитных организаций в России. Deutsche Bank - крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. Штат финансового учреждения на 31 декабря 2022 года составлял около 85 тысяч сотрудников.

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deutsche bank, суд