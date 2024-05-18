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В Минобрнауки пояснили, будут ли признаваться дипломы бакалавров

В Минобрнауки пояснили, будут ли признаваться дипломы бакалавров - 18.05.2024, ПРАЙМ

В Минобрнауки пояснили, будут ли признаваться дипломы бакалавров

Дипломы выпускников вузов, которые получили степень бакалавра, будут признаваться так же, как и дипломы нового образца, заявили РИА Новости в пресс-службе... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T09:28+0300

2024-05-18T09:28+0300

2024-05-18T09:28+0300

образование

минобрнауки

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Дипломы выпускников вузов, которые получили степень бакалавра, будут признаваться так же, как и дипломы нового образца, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования и науки России. "Поскольку диплом – это документ, подтверждающий определённый уровень квалификации, изменения в национальной системе высшего образования не повлияют на их значимость – бакалаврские дипломы будут признаваться наряду с дипломами нового образца", - отмечается в сообщении. Глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе выступления в Госдума заявил, что термина "бакалавр" в системе отечественного высшего образования с 2025 года больше не предусмотрено. "Будет высшее образование и высшее специализированное образование", — сказал он. Президент Владимир Путин 12 мая 2023 года подписал указ, предусматривающий запуск пилотного проекта по системе высшего образования, первыми в нем приняли участие шесть вузов, в том числе МАИ, МПГУ, МИСИС.

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образование, минобрнауки