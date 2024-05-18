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В США засомневались в эффективности последнего пакета помощи Украине

В США засомневались в эффективности последнего пакета помощи Украине - 18.05.2024, ПРАЙМ

В США засомневались в эффективности последнего пакета помощи Украине

Недавняя помощь Соединенных Штатов Украине вряд ли изменит ситуацию на передовой в пользу Киева, сообщает американское издание American Conservative со ссылкой... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T22:48+0300

2024-05-18T22:48+0300

2024-05-18T22:49+0300

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Недавняя помощь Соединенных Штатов Украине вряд ли изменит ситуацию на передовой в пользу Киева, сообщает американское издание American Conservative со ссылкой на экспертов.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией."Последний пакет помощи США вряд ли сможет переломить ход российско-украинской войны в пользу Киева", — указывается в материале статьи. American Conservative цитирует профессора военной истории в Университете Калгари, по словам которого помощь "крайне маловероятно окажет какое-либо значимое влияние на конечный исход войны" и "безусловно, продлит кровопролитие".Журналист издания отмечает, что Соединенные Штаты игнорируют то, что бесконечные обещания Киеву мешают ему настроиться на переговоры и тем самым завершить конфликт.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Ранее в ходе встречи с главами муниципальных образований российских субъектов Путин напомнил о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.

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всу, сво, помощь украине, сша