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США провели эксперимент в рамках контроля состояния ядерных боезарядов

США провели эксперимент в рамках контроля состояния ядерных боезарядов - 18.05.2024, ПРАЙМ

США провели эксперимент в рамках контроля состояния ядерных боезарядов

Соединенные Штаты провели в Неваде очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов, сообщило Национальное управление... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T06:12+0300

2024-05-18T06:12+0300

2024-05-18T06:12+0300

вооружения

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ВАШИНГТОН, 18 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты провели в Неваде очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов, сообщило Национальное управление ядерной безопасности при минэнерго.Как отмечается, 34-й по счету эксперимент в этой серии не нарушает моратория на ядерные испытания и отвечает критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, так как при его проведении не происходит "самоподдерживающейся сверхкритической цепной реакции". "Мы планируем увеличить частоту проведения этих субкритических экспериментов для сбора важных данных о материалах, применяемых в ядерных вооружениях, без технической необходимости возвращаться к подземным ядерным испытательных взрывам", - отмечается в сообщении. Эксперимент был осуществлен вечером 14 мая на ядерном полигоне в Лос-Аламосе. Полученные в его ходе результаты будут применены с целью улучшения симуляционной модели, применяемой для верификации безопасности, надежности и эффективности ядерного арсенала США.

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сша