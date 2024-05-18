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Гросси рассказал о планах посетить Россию
Гросси рассказал о планах посетить Россию - 18.05.2024, ПРАЙМ
Гросси рассказал о планах посетить Россию
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в мае 2024 года приехать в Россию, вероятно, в Калининград, с... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T08:55+0300
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ВЕНА, 18 мая - ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в мае 2024 года приехать в Россию, вероятно, в Калининград, с целью обсудить технические аспекты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), об этом он сообщил в интервью РИА Новости. "Возможно, это будет ближе к концу месяца. И тогда, надеюсь, мне удастся провести еще один раунд технических переговоров", - отметил Гросси, отвечая на вопрос о планах посетить Россию. Он добавил, что может посетить Калининград. Гросси сообщил также, что планирует обсудить с российской стороной ситуацию с безопасностью АЭС и вопросы вокруг систем безопасности, касающиеся топлива и самого объекта. "Будет обсуждаться несколько тем, все технического характера", - сказал он, предположив, что все темы встречи будут связаны с Запорожской АЭС. "Скорее всего", в ходе этих обсуждений Россию будет представлять руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, предположил гендиректор МАГАТЭ. Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра близ города Энергодар. Она является самой крупой по количеству блоков и установленной мощности атомной электростанцией в Европе - на объекте установлено шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Как подчёркивал президент Владимир Путин, на Западе не говорят, что ЗАЭС обстреливают ВСУ, однако нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Москву. Глава государства добавил, что Украина говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что ЗАЭС якобы обстреливает Россия.
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рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Энергетика, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Гросси рассказал о планах посетить Россию
Гросси заявил, что намерен в мае посетить Россию, вероятно, Калининград
ВЕНА, 18 мая - ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в мае 2024 года приехать в Россию, вероятно, в Калининград, с целью обсудить технические аспекты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
"Возможно, это будет ближе к концу месяца. И тогда, надеюсь, мне удастся провести еще один раунд технических переговоров", - отметил Гросси, отвечая на вопрос о планах посетить Россию. Он добавил, что может посетить Калининград.
Гросси сообщил также, что планирует обсудить с российской стороной ситуацию с безопасностью АЭС и вопросы вокруг систем безопасности, касающиеся топлива и самого объекта.
Гросси высоко оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС
"Будет обсуждаться несколько тем, все технического характера", - сказал он, предположив, что все темы встречи будут связаны с Запорожской АЭС.
"Скорее всего", в ходе этих обсуждений Россию будет представлять руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, предположил гендиректор МАГАТЭ.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра близ города Энергодар. Она является самой крупой по количеству блоков и установленной мощности атомной электростанцией в Европе - на объекте установлено шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России.
Как подчёркивал президент Владимир Путин, на Западе не говорят, что ЗАЭС обстреливают ВСУ, однако нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Москву. Глава государства добавил, что Украина говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что ЗАЭС якобы обстреливает Россия.