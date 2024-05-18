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СМИ: суд в России признал действия местной структуры IKEA безнравственными - 18.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240518/ikea-848296996.html
СМИ: суд в России признал действия местной структуры IKEA безнравственными
СМИ: суд в России признал действия местной структуры IKEA безнравственными - 18.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: суд в России признал действия местной структуры IKEA безнравственными
Арбитражный суд Мособласти признал сделку по переводу денег за товары IKEA ничтожной по основанию "противной основам правопорядка или нравственности". Об этом... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T10:48+0300
2024-05-18T10:48+0300
экономика
ушедшие компании
ikea
суд
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Мособласти признал сделку по переводу денег за товары IKEA ничтожной по основанию "противной основам правопорядка или нравственности". Об этом пишет "Коммерсант".Решение было принято по требованию ФНС. Оно обязывает российскую структуру IKEA выплатить 12,9 миллиарда рублей в доход России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается в публикации, юристы считают это "опасным прецедентом", позволяющим изымать имущество практически по любым сделкам, признанным незаконными.Решение суда основано на антисоциальной сделке, которая нарушает публичные интересы, безопасность государства и основы правопорядка. ФНС считает, что сделка была совершена с целью обойти президентский указ о специальных экономических мерах и представляет собой незаконный вывод средств за рубеж.В деле участвовала Генпрокуратура, поддержавшая доводы ФНС.Юристы отмечают, что не любая незаконная сделка является антисоциальной, и интерпретация суда, данная нарушениям публичных интересов государства, подкреплена политико-правовыми соображениями реалий сегодняшнего дня.
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ушедшие компании, ikea, суд
Экономика, ушедшие компании, IKEA, суд
10:48 18.05.2024
 
СМИ: суд в России признал действия местной структуры IKEA безнравственными

"Коммерсант": перевод структурой IKEA средств из России за рубеж признан безнравственным

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкМагазин IKEA в Москве
Магазин IKEA в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024Магазин IKEA в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Мособласти признал сделку по переводу денег за товары IKEA ничтожной по основанию "противной основам правопорядка или нравственности". Об этом пишет "Коммерсант".
Решение было принято по требованию ФНС. Оно обязывает российскую структуру IKEA выплатить 12,9 миллиарда рублей в доход России.
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Как отмечается в публикации, юристы считают это "опасным прецедентом", позволяющим изымать имущество практически по любым сделкам, признанным незаконными.
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Решение суда основано на антисоциальной сделке, которая нарушает публичные интересы, безопасность государства и основы правопорядка. ФНС считает, что сделка была совершена с целью обойти президентский указ о специальных экономических мерах и представляет собой незаконный вывод средств за рубеж.
В деле участвовала Генпрокуратура, поддержавшая доводы ФНС.
Юристы отмечают, что не любая незаконная сделка является антисоциальной, и интерпретация суда, данная нарушениям публичных интересов государства, подкреплена политико-правовыми соображениями реалий сегодняшнего дня.
 
Экономикаушедшие компанииIKEAсуд
 
 
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