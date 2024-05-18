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СМИ: суд в России признал действия местной структуры IKEA безнравственными

СМИ: суд в России признал действия местной структуры IKEA безнравственными - 18.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: суд в России признал действия местной структуры IKEA безнравственными

Арбитражный суд Мособласти признал сделку по переводу денег за товары IKEA ничтожной по основанию "противной основам правопорядка или нравственности". Об этом... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T10:48+0300

2024-05-18T10:48+0300

2024-05-18T10:48+0300

экономика

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ikea

суд

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Мособласти признал сделку по переводу денег за товары IKEA ничтожной по основанию "противной основам правопорядка или нравственности". Об этом пишет "Коммерсант".Решение было принято по требованию ФНС. Оно обязывает российскую структуру IKEA выплатить 12,9 миллиарда рублей в доход России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается в публикации, юристы считают это "опасным прецедентом", позволяющим изымать имущество практически по любым сделкам, признанным незаконными.Решение суда основано на антисоциальной сделке, которая нарушает публичные интересы, безопасность государства и основы правопорядка. ФНС считает, что сделка была совершена с целью обойти президентский указ о специальных экономических мерах и представляет собой незаконный вывод средств за рубеж.В деле участвовала Генпрокуратура, поддержавшая доводы ФНС.Юристы отмечают, что не любая незаконная сделка является антисоциальной, и интерпретация суда, данная нарушениям публичных интересов государства, подкреплена политико-правовыми соображениями реалий сегодняшнего дня.

https://1prime.ru/20240328/uscherb-846806129.html

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