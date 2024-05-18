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В Минцифры сообщили, сколько составят инвестиции IT-компаний к 2030 году

В Минцифры сообщили, сколько составят инвестиции IT-компаний к 2030 году - 18.05.2024, ПРАЙМ

В Минцифры сообщили, сколько составят инвестиции IT-компаний к 2030 году

Дополнительные инвестиции российских IT-компаний в разработку программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплексов (ПАК) составят 174 миллиарда... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T19:19+0300

2024-05-18T19:19+0300

2024-05-18T19:19+0300

инвестиции

it-компании

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Дополнительные инвестиции российских IT-компаний в разработку программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплексов (ПАК) составят 174 миллиарда рублей к 2030 году, рассказал замминистра цифровизации Сергей Кучушев на пленарной сессии "Экономика данных и цифровой трансформации государства", которая прошла на ВДНХ. "В части поддержки ИТ-отрасли планируем, что к 2030 году дополнительные инвестиции ИТ-компаний в разработку российского ПО и ПАК составят 174 миллиарда рублей, 150 проектов будет поддержано льготными кредитами", - сказал Кучушев. Он также отметил, что министерство рассчитывает продолжить разрабатывать меры поддержки для стимулирования заказчиков на использование российского ПО и ПАК. Ранее в мае президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году переход не менее 80% российских компаний ключевых отраслей экономики на базовое и прикладное российское ПО. Это следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

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инвестиции, it-компании