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В Минцифры сообщили, сколько составят инвестиции IT-компаний к 2030 году - 18.05.2024, ПРАЙМ
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В Минцифры сообщили, сколько составят инвестиции IT-компаний к 2030 году
В Минцифры сообщили, сколько составят инвестиции IT-компаний к 2030 году - 18.05.2024, ПРАЙМ
В Минцифры сообщили, сколько составят инвестиции IT-компаний к 2030 году
Дополнительные инвестиции российских IT-компаний в разработку программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплексов (ПАК) составят 174 миллиарда... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T19:19+0300
2024-05-18T19:19+0300
инвестиции
it-компании
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Дополнительные инвестиции российских IT-компаний в разработку программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплексов (ПАК) составят 174 миллиарда рублей к 2030 году, рассказал замминистра цифровизации Сергей Кучушев на пленарной сессии "Экономика данных и цифровой трансформации государства", которая прошла на ВДНХ. "В части поддержки ИТ-отрасли планируем, что к 2030 году дополнительные инвестиции ИТ-компаний в разработку российского ПО и ПАК составят 174 миллиарда рублей, 150 проектов будет поддержано льготными кредитами", - сказал Кучушев. Он также отметил, что министерство рассчитывает продолжить разрабатывать меры поддержки для стимулирования заказчиков на использование российского ПО и ПАК. Ранее в мае президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году переход не менее 80% российских компаний ключевых отраслей экономики на базовое и прикладное российское ПО. Это следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
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инвестиции, it-компании
инвестиции, IT-компании
19:19 18.05.2024
 
В Минцифры сообщили, сколько составят инвестиции IT-компаний к 2030 году

Минцифры: инвестиции IT-компаний в разработку составят 174 млрд руб к 2030 году

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Дополнительные инвестиции российских IT-компаний в разработку программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплексов (ПАК) составят 174 миллиарда рублей к 2030 году, рассказал замминистра цифровизации Сергей Кучушев на пленарной сессии "Экономика данных и цифровой трансформации государства", которая прошла на ВДНХ.
"В части поддержки ИТ-отрасли планируем, что к 2030 году дополнительные инвестиции ИТ-компаний в разработку российского ПО и ПАК составят 174 миллиарда рублей, 150 проектов будет поддержано льготными кредитами", - сказал Кучушев.
Он также отметил, что министерство рассчитывает продолжить разрабатывать меры поддержки для стимулирования заказчиков на использование российского ПО и ПАК.
Ранее в мае президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году переход не менее 80% российских компаний ключевых отраслей экономики на базовое и прикладное российское ПО. Это следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2024
Шадаев поблагодарил IT-отрасль за поддержку
11 мая, 21:28
 
инвестицииIT-компании
 
 
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