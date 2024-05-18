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Огромные проблемы. На Западе оценили прогресс военного судостроения КНР
Огромные проблемы. На Западе оценили прогресс военного судостроения КНР - 18.05.2024, ПРАЙМ
Огромные проблемы. На Западе оценили прогресс военного судостроения КНР
У китайского побережья впервые заметили секретную военную разработку, о которой ходили только слухи, пишет РИА Новости, изучив ряд западных публикаций на эту... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T11:10+0300
2024-05-18T11:10+0300
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. У китайского побережья впервые заметили секретную военную разработку, о которой ходили только слухи, пишет РИА Новости, изучив ряд западных публикаций на эту тему.Как отмечается, военные аналитики пришли к неутешительному выводу, изучив доступные данные.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНовинка имеет поразительное сходство с шведскими корветами-невидимками класса Visby. Корпус корабля выполнен в виде комбинации плоских поверхностей, снижающих заметность корабля для датчиков многих типов.При этом неясно, для кого построен корабль - для ВМФ НОАК или иностранного заказчика.Эксперты отмечают, что разработка укладывается в военно-морскую концепцию Пекина, делающую ставку на средние и малые суда с мощными датчиками и ракетами.Предполагается, что новая разработка может заменить основные китайские корветы "тип 056", производство которых все еще продолжается.То, насколько быстро продвигаются работы, говорит о масштабах судостроительных мощностей Китая, что представляет огромные проблемы даже для самых хорошо оснащенных конкурентов, в первую очередь для США, отмечают американские аналитики.Кроме того, на верфи на реке Янцзы замечено еще одно судно с полетной палубой, которое по размерам значительно уступает обычным авианосцам. Западные эксперты пришли к выводу, что новый корабль — первый в мире специализированный перевозчик дронов.
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китай, флот
Огромные проблемы. На Западе оценили прогресс военного судостроения КНР
В США сочли, что скорость судостроения в Китае несет огромные проблемы
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ.
У китайского побережья впервые заметили секретную военную разработку, о которой ходили только слухи, пишет РИА Новости
, изучив ряд западных публикаций на эту тему.
Как отмечается, военные аналитики пришли к неутешительному выводу, изучив доступные данные.
Новинка имеет поразительное сходство с шведскими корветами-невидимками класса Visby. Корпус корабля выполнен в виде комбинации плоских поверхностей, снижающих заметность корабля для датчиков многих типов.
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При этом неясно, для кого построен корабль - для ВМФ НОАК или иностранного заказчика.
Эксперты отмечают, что разработка укладывается в военно-морскую концепцию Пекина, делающую ставку на средние и малые суда с мощными датчиками и ракетами.
Предполагается, что новая разработка может заменить основные китайские корветы "тип 056", производство которых все еще продолжается.
То, насколько быстро продвигаются работы, говорит о масштабах судостроительных мощностей Китая, что представляет огромные проблемы даже для самых хорошо оснащенных конкурентов, в первую очередь для США, отмечают американские аналитики.
Кроме того, на верфи на реке Янцзы замечено еще одно судно с полетной палубой, которое по размерам значительно уступает обычным авианосцам. Западные эксперты пришли к выводу, что новый корабль — первый в мире специализированный перевозчик дронов.