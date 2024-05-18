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Раскрыто, где меньше всего чашек кофе можно купить на российскую зарплату - 18.05.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, где меньше всего чашек кофе можно купить на российскую зарплату
Раскрыто, где меньше всего чашек кофе можно купить на российскую зарплату - 18.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, где меньше всего чашек кофе можно купить на российскую зарплату
Больше всего чашек капучино на среднюю российскую зарплату получится купить при поездке в Нигерию или Малави, а меньше всего этого напитка россияне смогут себе... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T08:47+0300
2024-05-18T08:48+0300
экономика
кофе
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Больше всего чашек капучино на среднюю российскую зарплату получится купить при поездке в Нигерию или Малави, а меньше всего этого напитка россияне смогут себе позволить в Иране, подсчитало РИА Новости. Для расчетов использовалась стоимость напитка в столичных кофейнях популярной за рубежом сети Starbucks и ее крупнейших местных аналогов (для России взяты цены в Stars Coffee) и последние актуальные данные Росстата по среднемесячной номинальной зарплате в стране - в феврале она составила 78 432 рубля. Анализировались 149 стран с самым крупным ВВП. Так, в столице Ирана Тегеране стаканчик капучино обойдется в пересчете на рубли минимум в 1803,55 рубля - это самый большой показатель в мире. При такой стоимости россиянин со средней зарплатой сможет позволить себе купить кофе всего 43 раза. В столицах "ближайших преследователей" купить получится гораздо больше: в Маскате (Оман) угоститься кофе можно уже 101 раз, а в Канберре (Австралия) - примерно столько же, 102 раза. Там порция капучино обойдутся в 774,6 рубля и 765,64 рубля соответственно. А вот Нигерия и Малави для россиян - настоящий кофейный рай. В центре Абуджи порция бодрящего напитка будет стоить 71,45 рубля, а в Лилонгве еще меньше - 68,14 рубля. Таким образом, в нигерийской столице заправиться кофеином получится 1098 раз, а в малавийской - аж 1151 раз. В российской кофейне порция напитка обойдется минимум в 325 рублей - и на среднюю зарплату взбодриться получится 241 раз. По уровню доступности капучино Москва, таким образом, находится в рейтинге на уровне столиц Эквадора (327,07 рубля) и Никарагуа (325,61 рубля). В число стран, где чашечка капучино стоит дешевле 100 рублей, вошел и Мадагаскар: в Антананариву напиток за 89,75 рубля можно купить 874 раза.
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кофе
Экономика, кофе
08:47 18.05.2024 (обновлено: 08:48 18.05.2024)
 
Раскрыто, где меньше всего чашек кофе можно купить на российскую зарплату

РИА: меньше всего чашек кофе на среднюю российскую зарплату можно купить в Иране

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКофе
Кофе - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Больше всего чашек капучино на среднюю российскую зарплату получится купить при поездке в Нигерию или Малави, а меньше всего этого напитка россияне смогут себе позволить в Иране, подсчитало РИА Новости.
Для расчетов использовалась стоимость напитка в столичных кофейнях популярной за рубежом сети Starbucks и ее крупнейших местных аналогов (для России взяты цены в Stars Coffee) и последние актуальные данные Росстата по среднемесячной номинальной зарплате в стране - в феврале она составила 78 432 рубля. Анализировались 149 стран с самым крупным ВВП.
Так, в столице Ирана Тегеране стаканчик капучино обойдется в пересчете на рубли минимум в 1803,55 рубля - это самый большой показатель в мире. При такой стоимости россиянин со средней зарплатой сможет позволить себе купить кофе всего 43 раза.
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В столицах "ближайших преследователей" купить получится гораздо больше: в Маскате (Оман) угоститься кофе можно уже 101 раз, а в Канберре (Австралия) - примерно столько же, 102 раза. Там порция капучино обойдутся в 774,6 рубля и 765,64 рубля соответственно.
А вот Нигерия и Малави для россиян - настоящий кофейный рай. В центре Абуджи порция бодрящего напитка будет стоить 71,45 рубля, а в Лилонгве еще меньше - 68,14 рубля. Таким образом, в нигерийской столице заправиться кофеином получится 1098 раз, а в малавийской - аж 1151 раз.
В российской кофейне порция напитка обойдется минимум в 325 рублей - и на среднюю зарплату взбодриться получится 241 раз. По уровню доступности капучино Москва, таким образом, находится в рейтинге на уровне столиц Эквадора (327,07 рубля) и Никарагуа (325,61 рубля). В число стран, где чашечка капучино стоит дешевле 100 рублей, вошел и Мадагаскар: в Антананариву напиток за 89,75 рубля можно купить 874 раза.
 
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