https://1prime.ru/20240518/marki-848301013.html
Почта Франции выпустила марки с ароматом багета, пишет СМИ
Почта Франции выпустила марки с ароматом багета, пишет СМИ - 18.05.2024, ПРАЙМ
Почта Франции выпустила марки с ароматом багета, пишет СМИ
Французская почта выпустила около 600 тысяч марок с ароматом багета, одного из символов французской гастрономии, пишет газета Figaro. | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T17:55+0300
2024-05-18T17:55+0300
2024-05-18T17:55+0300
франция
почта
марка
багет
https://cdnn.1prime.ru/img/83503/51/835035146_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_29b792de41edeaa3d6082bd5d87e5f12.jpg
ПАРИЖ, 18 мая – ПРАЙМ. Французская почта выпустила около 600 тысяч марок с ароматом багета, одного из символов французской гастрономии, пишет газета Figaro. В 2022 году французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Его называют неформальным символом Франции: ежедневно там покупают около 12 миллионов этого хлебобулочного изделия. "(Почтовая компания – ред.) La Poste представила новую марку с изображением и ароматом багета", — указывается в материале статьи.По данным Figaro, марку представили 16 мая в день святого Оноре, который во Франции считается покровителем всех пекарей.Для того чтобы почувствовать аромат хлеба, нужно потереть марку, уточняется в статье.Газета сообщает, что в общем было выпущено 594 тысячи экземпляров запахом багета. Марка стоит 1,96 евро, и купить ее можно в почтовых отделениях и бутиках филателии Le Carré d'encre.
https://1prime.ru/20240430/olimpiada-847815468.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83503/51/835035146_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_bf88d58b2ab7bd7c67622e2172b4b6b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, почта, марка, багет
ФРАНЦИЯ, почта, марка, багет
Почта Франции выпустила марки с ароматом багета, пишет СМИ
Figaro: французская почта выпустила около 600 тысяч марок с ароматом багета
ПАРИЖ, 18 мая – ПРАЙМ. Французская почта выпустила около 600 тысяч марок с ароматом багета, одного из символов французской гастрономии, пишет газета Figaro.
В 2022 году французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Его называют неформальным символом Франции: ежедневно там покупают около 12 миллионов этого хлебобулочного изделия.
"(Почтовая компания – ред.) La Poste представила новую марку с изображением и ароматом багета", — указывается в материале статьи.
Во Франции снова украли компьютер с данными по подготовке к Олимпиаде
По данным Figaro, марку представили 16 мая в день святого Оноре, который во Франции считается покровителем всех пекарей.
Для того чтобы почувствовать аромат хлеба, нужно потереть марку, уточняется в статье.
Газета сообщает, что в общем было выпущено 594 тысячи экземпляров запахом багета. Марка стоит 1,96 евро, и купить ее можно в почтовых отделениях и бутиках филателии Le Carré d'encre.