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Почта Франции выпустила марки с ароматом багета, пишет СМИ

Почта Франции выпустила марки с ароматом багета, пишет СМИ - 18.05.2024, ПРАЙМ

Почта Франции выпустила марки с ароматом багета, пишет СМИ

Французская почта выпустила около 600 тысяч марок с ароматом багета, одного из символов французской гастрономии, пишет газета Figaro. | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T17:55+0300

2024-05-18T17:55+0300

2024-05-18T17:55+0300

франция

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ПАРИЖ, 18 мая – ПРАЙМ. Французская почта выпустила около 600 тысяч марок с ароматом багета, одного из символов французской гастрономии, пишет газета Figaro. В 2022 году французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Его называют неформальным символом Франции: ежедневно там покупают около 12 миллионов этого хлебобулочного изделия. "(Почтовая компания – ред.) La Poste представила новую марку с изображением и ароматом багета", — указывается в материале статьи.По данным Figaro, марку представили 16 мая в день святого Оноре, который во Франции считается покровителем всех пекарей.Для того чтобы почувствовать аромат хлеба, нужно потереть марку, уточняется в статье.Газета сообщает, что в общем было выпущено 594 тысячи экземпляров запахом багета. Марка стоит 1,96 евро, и купить ее можно в почтовых отделениях и бутиках филателии Le Carré d'encre.

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франция, почта, марка, багет