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Киев пошел на отчаянный шаг из-за ситуации в стране, пишут СМИ - 18.05.2024, ПРАЙМ
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Киев пошел на отчаянный шаг из-за ситуации в стране, пишут СМИ
Киев пошел на отчаянный шаг из-за ситуации в стране, пишут СМИ - 18.05.2024, ПРАЙМ
Киев пошел на отчаянный шаг из-за ситуации в стране, пишут СМИ
Усталость украинцев вынуждает правительство страны ужесточат закон о мобилизации, сообщает испанская газета País. | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T20:43+0300
2024-05-18T20:43+0300
мобилизация на украине
владимир зеленский
вс россии
харьков
мирные переговоры
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Усталость украинцев вынуждает правительство страны ужесточат закон о мобилизации, сообщает испанская газета País."Трудности Киева с поиском свежих войск — результат усталости и ослабления морального духа населения — вынудили правительство активизировать свою все более непопулярную кампанию по набору войск", — указывается в статье.По данным газеты, продвижение России в Харьковской области явно показывает разницу в военном потенциале российских войск и украинских. Как отмечает País, президент Украины Владимир Зеленский прервал международное турне, во время которого он должен был посетить Испанию и Португалию.12 мая Минобороны рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.13 мая российские войска взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 14 мая министерство также рассказало, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области.Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить водительских прав.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
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мобилизация на украине, владимир зеленский, вс россии, харьков, мирные переговоры
мобилизация на Украине, Владимир Зеленский, ВС России, ХАРЬКОВ, мирные переговоры
20:43 18.05.2024
 
Киев пошел на отчаянный шаг из-за ситуации в стране, пишут СМИ

País: Киев вынужден проводить мобилизацию из-за падения морального духа в стране

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Усталость украинцев вынуждает правительство страны ужесточат закон о мобилизации, сообщает испанская газета País.
"Трудности Киева с поиском свежих войск — результат усталости и ослабления морального духа населения — вынудили правительство активизировать свою все более непопулярную кампанию по набору войск", — указывается в статье.
По данным газеты, продвижение России в Харьковской области явно показывает разницу в военном потенциале российских войск и украинских. Как отмечает País, президент Украины Владимир Зеленский прервал международное турне, во время которого он должен был посетить Испанию и Португалию.
12 мая Минобороны рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.13 мая российские войска взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 14 мая министерство также рассказало, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове
18:32
Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить водительских прав.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.
 
мобилизация на УкраинеВладимир ЗеленскийВС РоссииХАРЬКОВмирные переговоры
 
 
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