https://1prime.ru/20240518/moshennichestvo-848303364.html

Шадаев сообщил детали организации борьбы с мошенничеством

Шадаев сообщил детали организации борьбы с мошенничеством - 18.05.2024, ПРАЙМ

Шадаев сообщил детали организации борьбы с мошенничеством

Представители Минцифры, Центробанка, операторов связи, банков и правоохранительных органов создают рабочую группу для проработки вопроса по единой цифровой... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T21:33+0300

2024-05-18T21:33+0300

2024-05-18T21:33+0300

борьба с мошенниками

минцифры

оператор связи

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Представители Минцифры, Центробанка, операторов связи, банков и правоохранительных органов создают рабочую группу для проработки вопроса по единой цифровой платформе для борьбы с мошенничеством, рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "Минцифры совместно с ЦБ, операторами связи, цифровыми платформами, банками и правоохранительными органами создают рабочую группу для проработки вопроса создания этой платформы", - сказал Шадаев. В апреле первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила о необходимости создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД в целях борьбы с мошенничеством. Позже замглавы Минцифры Александр Шойтов сказал, что министерство поддерживает идею ЦБ РФ о создании единой цифровой платформы для борьбы с мошенничеством, министерство будет принимать участие в ее работе. Роскомнадзор запустил систему "Антифрод" - систему мониторинга предотвращения мошеннических операций - в декабре 2022 года. В феврале текущего года Роскомнадзор оштрафовал 21 оператора на общую сумму 11 миллионов рублей за нарушение сроков подключения к системе, всего было составлено более 250 протоколов.

https://1prime.ru/20240518/sokhranenie-848303242.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

борьба с мошенниками, минцифры, оператор связи