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Шадаев сообщил детали организации борьбы с мошенничеством - 18.05.2024, ПРАЙМ
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Шадаев сообщил детали организации борьбы с мошенничеством
Шадаев сообщил детали организации борьбы с мошенничеством - 18.05.2024, ПРАЙМ
Шадаев сообщил детали организации борьбы с мошенничеством
Представители Минцифры, Центробанка, операторов связи, банков и правоохранительных органов создают рабочую группу для проработки вопроса по единой цифровой... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T21:33+0300
2024-05-18T21:33+0300
борьба с мошенниками
минцифры
оператор связи
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Представители Минцифры, Центробанка, операторов связи, банков и правоохранительных органов создают рабочую группу для проработки вопроса по единой цифровой платформе для борьбы с мошенничеством, рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "Минцифры совместно с ЦБ, операторами связи, цифровыми платформами, банками и правоохранительными органами создают рабочую группу для проработки вопроса создания этой платформы", - сказал Шадаев. В апреле первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила о необходимости создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД в целях борьбы с мошенничеством. Позже замглавы Минцифры Александр Шойтов сказал, что министерство поддерживает идею ЦБ РФ о создании единой цифровой платформы для борьбы с мошенничеством, министерство будет принимать участие в ее работе. Роскомнадзор запустил систему "Антифрод" - систему мониторинга предотвращения мошеннических операций - в декабре 2022 года. В феврале текущего года Роскомнадзор оштрафовал 21 оператора на общую сумму 11 миллионов рублей за нарушение сроков подключения к системе, всего было составлено более 250 протоколов.
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борьба с мошенниками, минцифры, оператор связи
борьба с мошенниками, Минцифры, оператор связи
21:33 18.05.2024
 
Шадаев сообщил детали организации борьбы с мошенничеством

Шадаев: рабочая группа обсудит идею единой площадки для борьбы с мошенничеством

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Представители Минцифры, Центробанка, операторов связи, банков и правоохранительных органов создают рабочую группу для проработки вопроса по единой цифровой платформе для борьбы с мошенничеством, рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
"Минцифры совместно с ЦБ, операторами связи, цифровыми платформами, банками и правоохранительными органами создают рабочую группу для проработки вопроса создания этой платформы", - сказал Шадаев.
В апреле первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила о необходимости создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД в целях борьбы с мошенничеством.
%Сим карты - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
Минцифры призвало сохранить традиционное оформление сим-карт
21:21
Позже замглавы Минцифры Александр Шойтов сказал, что министерство поддерживает идею ЦБ РФ о создании единой цифровой платформы для борьбы с мошенничеством, министерство будет принимать участие в ее работе.
Роскомнадзор запустил систему "Антифрод" - систему мониторинга предотвращения мошеннических операций - в декабре 2022 года. В феврале текущего года Роскомнадзор оштрафовал 21 оператора на общую сумму 11 миллионов рублей за нарушение сроков подключения к системе, всего было составлено более 250 протоколов.
 
борьба с мошенникамиМинцифрыоператор связи
 
 
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