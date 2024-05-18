https://1prime.ru/20240518/neadekvatnost-848303845.html

Он неадекватен. В США набросились на Блинкена после его заявления о России

Он неадекватен. В США набросились на Блинкена после его заявления о России - 18.05.2024, ПРАЙМ

Он неадекватен. В США набросились на Блинкена после его заявления о России

Госсекретарь США Энтони Блинкен лжец или он неадекватен и неспособен выполнять свои обязанности, сообщил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T23:15+0300

2024-05-18T23:15+0300

2024-05-18T23:15+0300

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен лжец или он неадекватен и неспособен выполнять свои обязанности, сообщил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.Блинкен ранее заявил, что Киев сможет победить Россию в конфликте с помощью западных государств."Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на ежедневные тактические операции, а затем вы также можете посмотреть на то, о чем мы также говорили, — на фундаментальные основы боевой мощи, и все складывается в пользу России", — указал бывший военный.По мнению Дэвиса, Россия становится сильнее, а поддержка западных стран слабеет на фоне усталости.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.

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помощь украине, сша, запад, сво, россия