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Он неадекватен. В США набросились на Блинкена после его заявления о России
Он неадекватен. В США набросились на Блинкена после его заявления о России - 18.05.2024, ПРАЙМ
Он неадекватен. В США набросились на Блинкена после его заявления о России
Госсекретарь США Энтони Блинкен лжец или он неадекватен и неспособен выполнять свои обязанности, сообщил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T23:15+0300
2024-05-18T23:15+0300
2024-05-18T23:15+0300
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен лжец или он неадекватен и неспособен выполнять свои обязанности, сообщил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.Блинкен ранее заявил, что Киев сможет победить Россию в конфликте с помощью западных государств."Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на ежедневные тактические операции, а затем вы также можете посмотреть на то, о чем мы также говорили, — на фундаментальные основы боевой мощи, и все складывается в пользу России", — указал бывший военный.По мнению Дэвиса, Россия становится сильнее, а поддержка западных стран слабеет на фоне усталости.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.
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помощь украине, сша, запад, сво, россия
помощь Украине, США, ЗАПАД, СВО, РОССИЯ
Он неадекватен. В США набросились на Блинкена после его заявления о России
Дэвис: Блинкен неадекватен, если считает, что Запад сможет одолеть Россию
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен лжец или он неадекватен и неспособен выполнять свои обязанности, сообщил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive
.
Блинкен ранее заявил, что Киев сможет победить Россию в конфликте с помощью западных государств.
"Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на ежедневные тактические операции, а затем вы также можете посмотреть на то, о чем мы также говорили, — на фундаментальные основы боевой мощи, и все складывается в пользу России", — указал бывший военный.
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По мнению Дэвиса, Россия становится сильнее, а поддержка западных стран слабеет на фоне усталости.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.