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В Минсельхозе исключили нехватку кисломолочной продукции в России
В Минсельхозе исключили нехватку кисломолочной продукции в России - 18.05.2024, ПРАЙМ
В Минсельхозе исключили нехватку кисломолочной продукции в России
Нехватка кисломолочной продукции на российском рынке исключена, сырья для ее производства достаточно, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза. | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T18:45+0300
2024-05-18T18:45+0300
2024-05-18T18:45+0300
минсельхоз рф
кисломолочные продукты
нехватка продовольствия
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Нехватка кисломолочной продукции на российском рынке исключена, сырья для ее производства достаточно, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза. Владелец поставщика заквасок Chr. Hansen - датская Novonesis заявила об уходе компании из России, пишет издание Shopper's со ссылкой на представителя компании. По его словам, деятельность в РФ будет свернута в течение 12 месяцев. РИА Новости направило запрос в Novonesis. "У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. При этом данная продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию, сложностей с поставками не наблюдается. Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена", - заявили в Минсельхозе РФ. В то же время ведомство стимулирует внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, включая закваски, отметили в пресс-службе. "Сейчас в России реализуются два инвестпроекта по созданию таких производств. Это биофабрики в Ярославской и Московской областях, строительство которых планируется завершить в 2025 году", - добавили в ведомстве.
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минсельхоз рф, кисломолочные продукты, нехватка продовольствия
Минсельхоз РФ, кисломолочные продукты, нехватка продовольствия
В Минсельхозе исключили нехватку кисломолочной продукции в России
Минсельхоз: нехватка кисломолочной продукции исключена, сырья для нее достаточно
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Нехватка кисломолочной продукции на российском рынке исключена, сырья для ее производства достаточно, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
Владелец поставщика заквасок Chr. Hansen - датская Novonesis заявила об уходе компании из России, пишет издание Shopper's со ссылкой на представителя компании. По его словам, деятельность в РФ будет свернута в течение 12 месяцев. РИА Новости направило запрос в Novonesis.
"У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. При этом данная продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию, сложностей с поставками не наблюдается. Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена", - заявили в Минсельхозе РФ.
В то же время ведомство стимулирует внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, включая закваски, отметили в пресс-службе. "Сейчас в России реализуются два инвестпроекта по созданию таких производств. Это биофабрики в Ярославской и Московской областях, строительство которых планируется завершить в 2025 году", - добавили в ведомстве.
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