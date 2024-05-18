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В США раскрыли, что должна сделать Украина перед переговорами с Россией
В США раскрыли, что должна сделать Украина перед переговорами с Россией - 18.05.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, что должна сделать Украина перед переговорами с Россией
Западные лидеры поймут, что Киев готов сесть за стол переговоров, когда Украина примет нейтралитет, сообщает The American Conservative. "Принятие Украиной... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T16:55+0300
2024-05-18T16:55+0300
2024-05-18T16:55+0300
политика
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мирные переговоры
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Западные лидеры поймут, что Киев готов сесть за стол переговоров, когда Украина примет нейтралитет, сообщает The American Conservative. "Принятие Украиной нейтралитета будет иметь решающее значение для любого будущего мирного соглашения. Это станет сигналом для Москвы, что Вашингтон и Киев серьезно настроены на сохранение мира в долгосрочной перспективе", — указывается в материале статьи.Издание пишет, что киевскому режиму однозначно стоит обратиться к дипломатии, пока не стало слишком поздно. Однако обещания Запада о бесконечной поддержке, которые невозможно выполнить, только вредят Украине и мешают ей приступить к переговорам и тем самым завершить конфликт, который день ото дня уносит жизни ее граждан.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Ранее в ходе встречи с главами муниципальных образований российских субъектов Путин напомнил о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.
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Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД, помощь Украине, мирные переговоры
В США раскрыли, что должна сделать Украина перед переговорами с Россией
TAC: нейтралитет Украины будет сигналом от Запада о мире с Россией
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ.
Западные лидеры поймут, что Киев готов сесть за стол переговоров, когда Украина примет нейтралитет, сообщает The American Conservative.
"Принятие Украиной нейтралитета будет иметь решающее значение для любого будущего мирного соглашения. Это станет сигналом для Москвы, что Вашингтон и Киев серьезно настроены на сохранение мира в долгосрочной перспективе", — указывается в материале статьи.
Издание пишет, что киевскому режиму однозначно стоит обратиться к дипломатии, пока не стало слишком поздно. Однако обещания Запада о бесконечной поддержке, которые невозможно выполнить, только вредят Украине и мешают ей приступить к переговорам и тем самым завершить конфликт, который день ото дня уносит жизни ее граждан.
Киев попросил США снять ограничения на использование оружия, пишет СМИ
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Ранее в ходе встречи с главами муниципальных образований российских субъектов Путин напомнил о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.