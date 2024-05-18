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Идея Франции по России вызвала напряженность на Западе, пишет СМИ
Идея Франции по России вызвала напряженность на Западе, пишет СМИ - 18.05.2024, ПРАЙМ
Идея Франции по России вызвала напряженность на Западе, пишет СМИ
Решение Франции пригласить Россию принять участие в праздновании 80-летия высадки в годовщину высадки войск в Нормандии усилило напряженность в отношениях с... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T13:34+0300
2024-05-18T13:34+0300
2024-05-18T13:34+0300
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Решение Франции пригласить Россию принять участие в праздновании 80-летия высадки в годовщину высадки войск в Нормандии усилило напряженность в отношениях с союзными странами, сообщает Politico.Официальные лица Великобритании, США и двух других союзников по Второй мировой войне выразили обеспокоенность по поводу этого шага. По их мнению, возникают вопросы, начиная от символического характера события, протокольных вопросов и вопросов о дипломатическом взаимодействии с российскими представителями.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБелый дом недоволен этим приглашением, сообщили два представителя администрации США. Со своей стороны, представитель правительства Великобритании заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона сложилось впечатление, что он "видит себя выше ссоры и что, в конце концов, он станет своего рода посредником в мире" на Украине — а такой подход считается "совершенно неуместным". Дипломат из другой европейской страны сказал, что Париж "застал всех врасплох" приглашением российских представителей.Ожидается, что на мероприятии примут участие президент США Джо Байден, британский король Карл III и канцлер Германии Олаф Шольц.Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что Франция планирует пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня. Сообщалось, что Макрон на церемонии памяти французского антифашистского партизанского отряда может официально объявить о присутствии российской делегации, несмотря на геополитическую ситуацию.Высадка в Нормандии стала первой частью стратегической операции "Оверлорд" против оккупационных сил Германии в ходе Второй мировой войны. Операция союзников предусматривала освобождение союзниками северо-западной Франции. Она началась 6 июня 1944 года высадкой 156 тысяч солдат на побережье Нормандии.
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россия, франция
Идея Франции по России вызвала напряженность на Западе, пишет СМИ
Politico: решение Франции пригласить Россию в Нормандию вызвало напряженность
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ.
Решение Франции пригласить Россию принять участие в праздновании 80-летия высадки в годовщину высадки войск в Нормандии усилило напряженность в отношениях с союзными странами, сообщает Politico
.
Официальные лица Великобритании, США и двух других союзников по Второй мировой войне выразили обеспокоенность по поводу этого шага. По их мнению, возникают вопросы, начиная от символического характера события, протокольных вопросов и вопросов о дипломатическом взаимодействии с российскими представителями.
Белый дом недоволен этим приглашением, сообщили два представителя администрации США. Со своей стороны, представитель правительства Великобритании заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона сложилось впечатление, что он "видит себя выше ссоры и что, в конце концов, он станет своего рода посредником в мире" на Украине — а такой подход считается "совершенно неуместным". Дипломат из другой европейской страны сказал, что Париж "застал всех врасплох" приглашением российских представителей.
МИД: Россия не получала приглашения на юбилей высадки союзников в Нормандии
Ожидается, что на мероприятии примут участие президент США Джо Байден, британский король Карл III и канцлер Германии Олаф Шольц.
Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что Франция планирует пригласить Россию на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии 6 июня. Сообщалось, что Макрон на церемонии памяти французского антифашистского партизанского отряда может официально объявить о присутствии российской делегации, несмотря на геополитическую ситуацию.
Высадка в Нормандии стала первой частью стратегической операции "Оверлорд" против оккупационных сил Германии в ходе Второй мировой войны. Операция союзников предусматривала освобождение союзниками северо-западной Франции. Она началась 6 июня 1944 года высадкой 156 тысяч солдат на побережье Нормандии.