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Минпромторг России обсуждает создание логистического хаба в ОАЭ - 18.05.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг России обсуждает создание логистического хаба в ОАЭ
Минпромторг России обсуждает создание логистического хаба в ОАЭ - 18.05.2024, ПРАЙМ
Минпромторг России обсуждает создание логистического хаба в ОАЭ
Минпромторг РФ обсуждает создание логистического хаба на территории Объединенных Арабских Эмиратов, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T09:22+0300
2024-05-18T09:22+0300
экономика
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КАЗАНЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Минпромторг РФ обсуждает создание логистического хаба на территории Объединенных Арабских Эмиратов, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024". "Обсуждается, в Эмиратах, например", - ответил он на вопрос, обсуждается ли создание логистических хабов на Ближнем Востоке. В конце 2023 года министерство отмечало, что ведет активную работу по развитию основных транспортно-логистических коридоров и созданию транспортно-логистических центров для наращивания поставок российской продукции на новые экспортные рынки дружественных стран. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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оаэ, минпромторг
Экономика, ОАЭ, Минпромторг
09:22 18.05.2024
 
Минпромторг России обсуждает создание логистического хаба в ОАЭ

Первый замглавы Минпромторга Осьмаков: обсуждается создание логистического хаба в ОАЭ

© Фото : Unsplash/janith devindaАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© Фото : Unsplash/janith devinda
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КАЗАНЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Минпромторг РФ обсуждает создание логистического хаба на территории Объединенных Арабских Эмиратов, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024".
"Обсуждается, в Эмиратах, например", - ответил он на вопрос, обсуждается ли создание логистических хабов на Ближнем Востоке.
В конце 2023 года министерство отмечало, что ведет активную работу по развитию основных транспортно-логистических коридоров и созданию транспортно-логистических центров для наращивания поставок российской продукции на новые экспортные рынки дружественных стран.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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