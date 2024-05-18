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Лавров сообщил, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали на встрече - 18.05.2024, ПРАЙМ
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Лавров сообщил, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали на встрече
Лавров сообщил, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали на встрече - 18.05.2024, ПРАЙМ
Лавров сообщил, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали на встрече
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече обсудили инициативу Пекина о глобальной безопасности, указал глава МИД России Сергей... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T15:33+0300
2024-05-18T15:33+0300
политика
россия
китай
безопасность
си цзиньпин
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ, 18 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече обсудили инициативу Пекина о глобальной безопасности, указал глава МИД России Сергей Лавров. "Инициатива председателя (КНР — ред.) Си Цзиньпина о глобальной безопасности обсуждалась во время нашего визита в Китай на встречах и в рамках состава делегаций, и на встрече в узком составе лидеров "один на один"...", — отметил Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.Он добавил, что Россия выступает за то, чтобы гарантия мировой безопасности базировалась на евразийских правилах "без всякого евроатлантического налета".Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал встречу двух лидеров, сказав, что "химия" между ними упрочилась.Лидеры России и Китая 16 мая встретились в Пекине в ходе визита Путина в Китай. Помимо российско-китайских переговоров с участием делегаций двух стран, состоялась и неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в узком формате 1+4. С российской стороны в этих неформальных переговорах участвовали министр обороны России Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Ушаков.Путин посетил Пекин и Харбин. Это был его первый зарубежный визит после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. По мнению Ушакова, это показывает приоритетное внимание к российско-китайскому сотрудничеству.
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россия, китай, безопасность, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, безопасность, Си Цзиньпин
15:33 18.05.2024
 
Лавров сообщил, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали на встрече

Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсуждали инициативу КНР о глобальной безопасности

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ, 18 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече обсудили инициативу Пекина о глобальной безопасности, указал глава МИД России Сергей Лавров.
"Инициатива председателя (КНР — ред.) Си Цзиньпина о глобальной безопасности обсуждалась во время нашего визита в Китай на встречах и в рамках состава делегаций, и на встрече в узком составе лидеров "один на один"...", — отметил Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Он добавил, что Россия выступает за то, чтобы гарантия мировой безопасности базировалась на евразийских правилах "без всякого евроатлантического налета".
Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал встречу двух лидеров, сказав, что "химия" между ними упрочилась.
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Вчера, 17:25
Лидеры России и Китая 16 мая встретились в Пекине в ходе визита Путина в Китай. Помимо российско-китайских переговоров с участием делегаций двух стран, состоялась и неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в узком формате 1+4. С российской стороны в этих неформальных переговорах участвовали министр обороны России Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Ушаков.
Путин посетил Пекин и Харбин. Это был его первый зарубежный визит после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. По мнению Ушакова, это показывает приоритетное внимание к российско-китайскому сотрудничеству.
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙбезопасностьСи Цзиньпин
 
 
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