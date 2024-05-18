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Washington Post объяснила, в чем Запад ошибся насчет России

Washington Post объяснила, в чем Запад ошибся насчет России - 18.05.2024, ПРАЙМ

Washington Post объяснила, в чем Запад ошибся насчет России

Запад не ожидал, что Россия окажется настолько устойчивой в экономическом и военном плане, признает американская газета Washington Post в редакционной статье. | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T19:40+0300

2024-05-18T19:40+0300

2024-05-18T19:41+0300

политика

санкции против рф

экономика рф

сво

запад

помощь украине

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Запад не ожидал, что Россия окажется настолько устойчивой в экономическом и военном плане, признает американская газета Washington Post в редакционной статье."В прошлом году украинское контрнаступление провалилось; Россия доказала свою устойчивость как в экономическом, так и в военном отношении", — указывается в статье.Журналист WP напоминает, что с начала специальной военной операции Соединенные Штаты и Европа решили поддержать Украину. Они вводят экономические ограничительные меры против России и поставляют транши военной помощи Киеву. Как указывает американское издание, результат оказался неожиданным: санкции не смогли навредить российской экономике, в то время как Украина ослабла, пытаясь оправиться от "изнурительной шестимесячной паузы в поставках американского оружия".WP выделила несколько признаков устойчивости России:Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.Президент России Владимир Путин отметил, что российские войска ежедневно добиваются результатов в боях в Харьковской области. По его словам, взятие Харькова не планируется.12 мая Минобороны рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.13 мая российские войска взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 14 мая министерство также рассказало, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

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санкции против рф, экономика рф, сво, запад, помощь украине