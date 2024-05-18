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Путин и Токаев по телефону подтвердили желание развивать сотрудничество
Путин и Токаев по телефону подтвердили желание развивать сотрудничество - 18.05.2024, ПРАЙМ
Путин и Токаев по телефону подтвердили желание развивать сотрудничество
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону подтвердили желание расширять сотрудничество, сообщает пресс-служба... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T16:01+0300
2024-05-18T16:01+0300
2024-05-18T16:01+0300
политика
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону подтвердили желание расширять сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля. "Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества и стратегического партнерства", — указывается в публикации. Путин также поделился с Токаевым впечатлениями о государственном визите в Китай.Более того, глава государства поздравил Токаева с днем рождения, который был 17 мая.Лидеры России и Китая 16 мая встретились в Пекине в ходе визита Путина в Китай. Помимо российско-китайских переговоров с участием делегаций двух стран, состоялась и неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в узком формате 1+4. Президент России посетил Пекин и Харбин. Это был его первый зарубежный визит после официального вступления в должность.
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казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, телефонный разговор
Политика, КАЗАХСТАН, РОССИЯ, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Телефонный разговор
Путин и Токаев по телефону подтвердили желание развивать сотрудничество
Путин и Токаев по телефону подтвердили настрой на укрепление партнерства
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону подтвердили желание расширять сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества и стратегического партнерства", — указывается в публикации.
Путин также поделился с Токаевым впечатлениями о государственном визите в Китай.
Более того, глава государства поздравил Токаева с днем рождения, который был 17 мая.
Лидеры России и Китая 16 мая встретились в Пекине в ходе визита Путина в Китай. Помимо российско-китайских переговоров с участием делегаций двух стран, состоялась и неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в узком формате 1+4. Президент России посетил Пекин и Харбин. Это был его первый зарубежный визит после официального вступления в должность.
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