https://1prime.ru/20240518/prioritety-848300751.html

Глава Минцифры назвал приоритеты нацпрограммы "Экономика данных"

Глава Минцифры назвал приоритеты нацпрограммы "Экономика данных" - 18.05.2024, ПРАЙМ

Глава Минцифры назвал приоритеты нацпрограммы "Экономика данных"

Глава Минцифры Максут Шадаев назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных" - одним из них является обеспечение доступности интернета в самых... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T17:20+0300

2024-05-18T17:20+0300

2024-05-18T17:20+0300

кадры

интернет

доступность

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Глава Минцифры Максут Шадаев назвал основные приоритеты новой нацпрограммы "Экономика данных" - одним из них является обеспечение доступности интернета в самых удаленных уголках России. "Приоритеты - как обеспечить доступность интернета в самых удаленных уголках нашей страны. Для этого необходимо создавать орбитальную группировку спутников и заниматься поддержкой операторов связи, там, где им экономически не выгодно строить инфраструктуру, то есть, дороги, малые населенные пункты с населением до 300 человек", - сказал журналистам министр. Другим приоритетом станет цифровизация систем госуправления - появятся новые цифровые сервисы для граждан в сфере здравоохранения, будет проводится цифровизация мер поддержки, а также совершенствоваться работа госуслуг. В рамках нового нацпроекта также продолжится поддержка IT-отрасли: государство будет способствовать появлению новых конкурентноспособных продуктов, а также переходу компаний на отечественные решения. Еще одним приоритетом станет работа с кадрами. "Мы считаем, что обучение программированию должно начинаться в старших классах школ, все студенты должны получать базовые навыки цифровой грамотности и цифровые компетенции и не важно, какую специальность они получают. Ну и плюс мы должны улучшить качество подготовки наших разработчиков современным технологиям", - объяснил министр. Также Шадаев обозначил еще один приоритет - это кибербезопасность и борьба с кибермошенничнством. По его словам, это важное направление деятельности. "В указе президента этот блок указан, как сверхприоритетный. Уменьшение количества преступлений с использованием цифровых технологий и обеспечение устойчивого функционирования нашей информационной инфраструктуры", - добавил глава Минцифры.

https://1prime.ru/20240514/shadaev-848158078.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кадры, интернет, доступность