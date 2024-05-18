https://1prime.ru/20240518/protest-848299466.html

Украинские дальнобойщики взбунтовались из-за мобилизации, пишет СМИ

Украинские дальнобойщики взбунтовались из-за мобилизации, пишет СМИ - 18.05.2024, ПРАЙМ

Украинские дальнобойщики взбунтовались из-за мобилизации, пишет СМИ

Украинские дальнобойщики устроили протест из-за нового закона о мобилизации, отметила местное издание "Страна". | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T15:02+0300

2024-05-18T15:02+0300

2024-05-18T15:02+0300

мобилизация на украине

протесты дальнобойщиков

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Украинские дальнобойщики устроили протест из-за нового закона о мобилизации, отметила местное издание "Страна"."Дальнобойщики устроили акцию протеста на трассе Киев-Одесса. Они вывели на дорогу десятки фур, образовав там огромную пробку. Водители выступают против нового закона о мобилизации", — указывается в Telegram-канале "Страны". В публикации уточняется, что водители-дальнобойщики не обладают отсрочкой от службы, поэтому они опасаются получить повестку или быть задержанными работниками военкомата при пересечении границы.Ранее стало известно, что украинские водители, занимающиеся международными перевозками, нередко после пересечения границы бросают машины и уезжают в Европу.На Украине прогнозируют приостановку автоперевозок в стране, так как большинство водителей не имеет брони от призыва, в связи с чем отказываются выходить в рейсы. Руководитель одной из украинских сетей АЗС Дмитрий Леушкин заявлял, что мобилизация дальнобойщиков может привести к топливному коллапсу.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить водительских прав.

https://1prime.ru/20240514/svo-848155556.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мобилизация на украине, протесты дальнобойщиков