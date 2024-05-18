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Украинские дальнобойщики взбунтовались из-за мобилизации, пишет СМИ - 18.05.2024, ПРАЙМ
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Украинские дальнобойщики взбунтовались из-за мобилизации, пишет СМИ
Украинские дальнобойщики взбунтовались из-за мобилизации, пишет СМИ - 18.05.2024, ПРАЙМ
Украинские дальнобойщики взбунтовались из-за мобилизации, пишет СМИ
Украинские дальнобойщики устроили протест из-за нового закона о мобилизации, отметила местное издание "Страна". | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T15:02+0300
2024-05-18T15:02+0300
мобилизация на украине
протесты дальнобойщиков
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Украинские дальнобойщики устроили протест из-за нового закона о мобилизации, отметила местное издание "Страна"."Дальнобойщики устроили акцию протеста на трассе Киев-Одесса. Они вывели на дорогу десятки фур, образовав там огромную пробку. Водители выступают против нового закона о мобилизации", — указывается в Telegram-канале "Страны". В публикации уточняется, что водители-дальнобойщики не обладают отсрочкой от службы, поэтому они опасаются получить повестку или быть задержанными работниками военкомата при пересечении границы.Ранее стало известно, что украинские водители, занимающиеся международными перевозками, нередко после пересечения границы бросают машины и уезжают в Европу.На Украине прогнозируют приостановку автоперевозок в стране, так как большинство водителей не имеет брони от призыва, в связи с чем отказываются выходить в рейсы. Руководитель одной из украинских сетей АЗС Дмитрий Леушкин заявлял, что мобилизация дальнобойщиков может привести к топливному коллапсу.Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить водительских прав.
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мобилизация на украине, протесты дальнобойщиков
мобилизация на Украине, протесты дальнобойщиков
15:02 18.05.2024
 
Украинские дальнобойщики взбунтовались из-за мобилизации, пишет СМИ

"Страна": украинские дальнобойщики протестуют из-за нового закона о мобилизации

© РИА Новости . Александр МазуркевичУчасток границы
Участок границы - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Украинские дальнобойщики устроили протест из-за нового закона о мобилизации, отметила местное издание "Страна".
"Дальнобойщики устроили акцию протеста на трассе Киев-Одесса. Они вывели на дорогу десятки фур, образовав там огромную пробку. Водители выступают против нового закона о мобилизации", — указывается в Telegram-канале "Страны".
В публикации уточняется, что водители-дальнобойщики не обладают отсрочкой от службы, поэтому они опасаются получить повестку или быть задержанными работниками военкомата при пересечении границы.
Андрей Белоусов - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2024
Победа с минимумом потерь. Белоусов опроверг новую мобилизацию
14 мая, 15:27
Ранее стало известно, что украинские водители, занимающиеся международными перевозками, нередко после пересечения границы бросают машины и уезжают в Европу.
На Украине прогнозируют приостановку автоперевозок в стране, так как большинство водителей не имеет брони от призыва, в связи с чем отказываются выходить в рейсы. Руководитель одной из украинских сетей АЗС Дмитрий Леушкин заявлял, что мобилизация дальнобойщиков может привести к топливному коллапсу.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить водительских прав.
 
мобилизация на Украинепротесты дальнобойщиков
 
 
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