https://1prime.ru/20240518/protivostoyanie-848300139.html
"В полном разгаре". Лавров оценил конфликт России и Запада
"В полном разгаре". Лавров оценил конфликт России и Запада - 18.05.2024, ПРАЙМ
"В полном разгаре". Лавров оценил конфликт России и Запада
Конфликт России и Запада находится в "полном разгаре", полагает глава МИД России Сергей Лавров. | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T16:21+0300
2024-05-18T16:21+0300
2024-05-18T16:30+0300
политика
противостояние
запад
россия
российская угроза
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846541277_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_6b48d229bbcdc9bca6697d4e1ab62686.jpg
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ, 18 мая — ПРАЙМ. Конфликт России и Запада находится в "полном разгаре", полагает глава МИД России Сергей Лавров. "Острая фаза военно-политического противостояния с Западом продолжается и находится в, если так можно сказать, в полном разгаре", — отметил дипломат на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Ларов добавил, что Москва остается открытой к диалогу с Западом по стратегической стабильности. Но равных позициях, уточнил он.По его словам, второй важный для России момент заключается в том, что диалог должен быть во "всей полноте проблем, которые существуют в сегодняшнем мире в сфере стратегической стабильности" и военно-политического ландшафта.Кроме этого, дипломат согласился с мнением о том, что Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
https://1prime.ru/20240518/obsuzhdenie-848299737.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846541277_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_0b7dfd34bb27e508217749e9117f88f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
противостояние, запад, россия, российская угроза
Политика, противостояние, ЗАПАД, РОССИЯ, российская угроза
"В полном разгаре". Лавров оценил конфликт России и Запада
Лавров: острая фаза противостояния России и Запада находится "в полном разгаре"
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ, 18 мая — ПРАЙМ. Конфликт России и Запада находится в "полном разгаре", полагает глава МИД России Сергей Лавров.
"Острая фаза военно-политического противостояния с Западом продолжается и находится в, если так можно сказать, в полном разгаре", — отметил дипломат на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Ларов добавил, что Москва остается открытой к диалогу с Западом по стратегической стабильности. Но равных позициях, уточнил он.
Лавров сообщил, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали на встрече
По его словам, второй важный для России момент заключается в том, что диалог должен быть во "всей полноте проблем, которые существуют в сегодняшнем мире в сфере стратегической стабильности" и военно-политического ландшафта.
Кроме этого, дипломат согласился с мнением о том, что Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.