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"В полном разгаре". Лавров оценил конфликт России и Запада - 18.05.2024, ПРАЙМ
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"В полном разгаре". Лавров оценил конфликт России и Запада
"В полном разгаре". Лавров оценил конфликт России и Запада - 18.05.2024, ПРАЙМ
"В полном разгаре". Лавров оценил конфликт России и Запада
Конфликт России и Запада находится в "полном разгаре", полагает глава МИД России Сергей Лавров. | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T16:21+0300
2024-05-18T16:30+0300
политика
противостояние
запад
россия
российская угроза
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ, 18 мая — ПРАЙМ. Конфликт России и Запада находится в "полном разгаре", полагает глава МИД России Сергей Лавров. "Острая фаза военно-политического противостояния с Западом продолжается и находится в, если так можно сказать, в полном разгаре", — отметил дипломат на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Ларов добавил, что Москва остается открытой к диалогу с Западом по стратегической стабильности. Но равных позициях, уточнил он.По его словам, второй важный для России момент заключается в том, что диалог должен быть во "всей полноте проблем, которые существуют в сегодняшнем мире в сфере стратегической стабильности" и военно-политического ландшафта.Кроме этого, дипломат согласился с мнением о том, что Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
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противостояние, запад, россия, российская угроза
Политика, противостояние, ЗАПАД, РОССИЯ, российская угроза
16:21 18.05.2024 (обновлено: 16:30 18.05.2024)
 
"В полном разгаре". Лавров оценил конфликт России и Запада

Лавров: острая фаза противостояния России и Запада находится "в полном разгаре"

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаседание, посвященное 90-летию основания Дипломатической академии МИД России
Заседание, посвященное 90-летию основания Дипломатической академии МИД России - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ, 18 мая — ПРАЙМ. Конфликт России и Запада находится в "полном разгаре", полагает глава МИД России Сергей Лавров.
"Острая фаза военно-политического противостояния с Западом продолжается и находится в, если так можно сказать, в полном разгаре", — отметил дипломат на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Ларов добавил, что Москва остается открытой к диалогу с Западом по стратегической стабильности. Но равных позициях, уточнил он.
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По его словам, второй важный для России момент заключается в том, что диалог должен быть во "всей полноте проблем, которые существуют в сегодняшнем мире в сфере стратегической стабильности" и военно-политического ландшафта.
Кроме этого, дипломат согласился с мнением о том, что Европа не будет партнером России еще как минимум одно поколение.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.
 
ПолитикапротивостояниеЗАПАДРОССИЯроссийская угроза
 
 
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