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Доля России в египетском импорте пшеницы увеличилась
Доля России в египетском импорте пшеницы увеличилась - 18.05.2024, ПРАЙМ
Доля России в египетском импорте пшеницы увеличилась
Доля России в импорте Египтом пшеницы выросла до 68%, в прошлом году этот показатель составлял чуть более 55%, заявил РИА Новости член правления... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T06:16+0300
2024-05-18T06:16+0300
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КАЗАНЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Доля России в импорте Египтом пшеницы выросла до 68%, в прошлом году этот показатель составлял чуть более 55%, заявил РИА Новости член правления торгово-промышленной палаты Египта Акрам Хосейн аль-Шафеи. По его словам, на долю России и Украины приходится 80% от общего объема импорта пшеницы в Египет - около 8 миллионов тонн. В прошлом году импорт из двух стран составил 5,4 миллиона тонн. При этом аль-Шафеи подчеркнул, что главным поставщиком пшеницы в Египет является именно Россия. "Доля России в египетском импорте пшеницы выросла до 68% - 6,83 миллиона тонн, по сравнению с 55,1% от общего объема импорта в прошлом году", - сказал он на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Эксперт добавил, что за первые 10 месяцев 2023 года было импортировано пшеницы из РФ примерно на 2,29 миллиарда долларов. По сравнению с тем же периодом 2022 года рост составил более 680 миллионов долларов. Следом за пшеницей, сообщил представитель торгово-промышленной палаты, в импорте идут железо, сталь и металлопродукция. Аль-Шафеи отметил, что Каир рассчитывает на снижение стоимости доставки товаров из РФ.
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россия, пшеница, египет
Экономика, РОССИЯ, пшеница, ЕГИПЕТ
Доля России в египетском импорте пшеницы увеличилась
Доля России в египетском импорте пшеницы выросла с 55% до 68%
КАЗАНЬ, 18 мая - ПРАЙМ. Доля России в импорте Египтом пшеницы выросла до 68%, в прошлом году этот показатель составлял чуть более 55%, заявил РИА Новости член правления торгово-промышленной палаты Египта Акрам Хосейн аль-Шафеи.
По его словам, на долю России и Украины приходится 80% от общего объема импорта пшеницы в Египет - около 8 миллионов тонн. В прошлом году импорт из двух стран составил 5,4 миллиона тонн. При этом аль-Шафеи подчеркнул, что главным поставщиком пшеницы в Египет является именно Россия.
"Доля России в египетском импорте пшеницы выросла до 68% - 6,83 миллиона тонн, по сравнению с 55,1% от общего объема импорта в прошлом году", - сказал он на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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Эксперт добавил, что за первые 10 месяцев 2023 года было импортировано пшеницы из РФ примерно на 2,29 миллиарда долларов. По сравнению с тем же периодом 2022 года рост составил более 680 миллионов долларов.
Следом за пшеницей, сообщил представитель торгово-промышленной палаты, в импорте идут железо, сталь и металлопродукция. Аль-Шафеи отметил, что Каир рассчитывает на снижение стоимости доставки товаров из РФ.