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Директор по строительству АЭС "Аккую" прокомментировал процесс стройки
Директор по строительству АЭС "Аккую" прокомментировал процесс стройки - 18.05.2024, ПРАЙМ
Директор по строительству АЭС "Аккую" прокомментировал процесс стройки
Пусконаладочные работы идут полным ходом на первом энергоблоке строящейся "Росатомом" первой в Турции АЭС "Аккую", проходит проверка всех систем перед... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T19:07+0300
2024-05-18T19:07+0300
2024-05-18T19:07+0300
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аэс "аккую"
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СТАМБУЛ, 18 мая — ПРАЙМ. Пусконаладочные работы идут полным ходом на первом энергоблоке строящейся "Росатомом" первой в Турции АЭС "Аккую", проходит проверка всех систем перед масштабными испытаниями, заявил директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сеземин. "Все работы на энергоблоках и вспомогательных объектах станции ведутся по плану. На первом блоке полным ходом идут пусконаладочные работы – мы проверяем все системы перед началом масштабных испытаний... Общестроительные работы внутри реакторного отделения завершены, и сейчас наши специалисты выполняют важную операцию по натяжению специальных стальных канатов внутри защитной оболочки. Эта система обеспечит прочность и надежность здания реактора при любых внешних воздействиях", - рассказал Сеземин журналистам. По его словам, ведется монтаж важного компонента оборудования реакторного зала – перегрузочной машины, она будет применяться при загрузке и выгрузке топлива из реактора. В машинном зале первого блока идет сборка турбины – все основные компоненты турбоустановки уже на своих местах, активно ведётся монтаж трубопроводов. "На финальном этапе сооружение вспомогательных систем – химводоочистки, тепловых коммуникаций, подачи пара. В плановом режиме ведутся работы на других энергоблоках", - отметил Сеземин. Он подчеркнул, что все работы выполняются под контролем независимых инспекционных организаций и национального регулятора – агентства по ядерному регулированию Турции. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на нынешний год. Сооружение АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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турция, аэс "аккую", строительство
ТУРЦИЯ, АЭС "Аккую", строительство
Директор по строительству АЭС "Аккую" прокомментировал процесс стройки
Директор Сеземин: пусконаладочные работы активно идут на АЭС "Аккую" в Турции
СТАМБУЛ, 18 мая — ПРАЙМ. Пусконаладочные работы идут полным ходом на первом энергоблоке строящейся "Росатомом" первой в Турции АЭС "Аккую", проходит проверка всех систем перед масштабными испытаниями, заявил директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сеземин.
"Все работы на энергоблоках и вспомогательных объектах станции ведутся по плану. На первом блоке полным ходом идут пусконаладочные работы – мы проверяем все системы перед началом масштабных испытаний... Общестроительные работы внутри реакторного отделения завершены, и сейчас наши специалисты выполняют важную операцию по натяжению специальных стальных канатов внутри защитной оболочки. Эта система обеспечит прочность и надежность здания реактора при любых внешних воздействиях", - рассказал Сеземин журналистам.
По его словам, ведется монтаж важного компонента оборудования реакторного зала – перегрузочной машины, она будет применяться при загрузке и выгрузке топлива из реактора.
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В машинном зале первого блока идет сборка турбины – все основные компоненты турбоустановки уже на своих местах, активно ведётся монтаж трубопроводов.
"На финальном этапе сооружение вспомогательных систем – химводоочистки, тепловых коммуникаций, подачи пара. В плановом режиме ведутся работы на других энергоблоках", - отметил Сеземин.
Он подчеркнул, что все работы выполняются под контролем независимых инспекционных организаций и национального регулятора – агентства по ядерному регулированию Турции.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на нынешний год. Сооружение АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".