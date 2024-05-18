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Коварный самострой: почему могут заставить снести новый дом

Коварный самострой: почему могут заставить снести новый дом - 18.05.2024, ПРАЙМ

Коварный самострой: почему могут заставить снести новый дом

Иногда подворачивается выгодная возможность купить участок с незарегистрированным самостроем. Чем это грозит и как себя обезопасить, агентству “Прайм” рассказал | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T04:04+0300

2024-05-18T04:04+0300

2024-05-18T04:04+0300

самострой

дача

недвижимость

эксклюзив

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Иногда подворачивается выгодная возможность купить участок с незарегистрированным самостроем. Чем это грозит и как себя обезопасить, агентству “Прайм” рассказал судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок Илья Васильчук.Покупка дачи с самовольной постройкой по закону не возбраняется. Более того, такой дом можно в упрощенном порядке оформить по дачной амнистии, подав декларацию в составе технического плана. “Но риски при покупке заключаются не в самом факте самостроя, а в технических характеристиках этого объекта капитального строительства. Если они не соответствуют действующим строительным и градостроительным нормам, возможны проблемы”, - предупредил юрист.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕсли обнаруженные нарушения окажутся критичными, и их не получится устранить, дом даже могут заставить снести в судебном порядке.Чтобы избежать этого, еще до сделки оцените, не превышает ли строение разрешенную этажность, соблюдены ли отступы от границы земельного участка, соответствует ли постройка статусу земли. Согласие соседей на строение с нарушениями лишним не будет, но его недостаточно. Поскольку, как разъясняет эксперт, в спорных ситуациях суд будет учитывать не только мнение соседей, но и то, насколько сильно нарушены санитарные и пожарные нормы. В некоторых случаях снос строения неизбежен.Важно и то, в какой территориальной зоне находится земельный участок, не проходят ли по нему охраняемые зоны в соответствии со ст. 56 и 56.1 Земельного кодекса РФ.Сведения об этих ограничениях можно получить из выписки ЕГРН об объекте права на земельный участок, на портале "Национальная система пространственных данных" и публичной информации муниципального органа, где находится земельный участок.“Если строение превышает разрешенную этажность или находится в охраняемой зоне, единственный шанс оформить его — в судебном порядке. Однако в таком случае суд должен установить необходимые обстоятельства: единственное ли это жилье, срок окончания строительства наступил ранее, чем внесли ограничительные меры на строительство и т.п. На такие факты необходимо обращать особое внимание при покупке”, - отмечает юрист.Если у участка не установлены границы, то лучше вовсе отказаться от его покупки. “Отсутствие установленных границ, конечно, не является препятствием в регистрации права, но вкупе с незарегистрированным самостроем может сделать миссию по легализации прав невыполнимой”, - заключил Васильчук.

https://1prime.ru/20240510/gazifikatsiya-848003620.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

самострой, дача, недвижимость, эксклюзив