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"Путин, получай". Во Франции сделали шокирующее заявление из-за Украины
"Путин, получай". Во Франции сделали шокирующее заявление из-за Украины - 18.05.2024, ПРАЙМ
"Путин, получай". Во Франции сделали шокирующее заявление из-за Украины
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал снять ограничительные меры против России, так как они не приносят пользы. | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T15:23+0300
2024-05-18T15:23+0300
2024-05-18T15:23+0300
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал снять ограничительные меры против России, так как они не приносят пользы.Он добавил, что стоит также прекратить отправлять миллиарды президенту Украине Владимиру Зеленскому и быстрее сесть за стол переговоров.По его мнению, показатели Москвы превышают европейские."Путин, получай! Российская экономика стоит на коленях!" Вы помните? Нас предупреждали! Их глупые санкции вредят только Франции!" — подытожил Филиппо.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.На данный момент Евросоюз разрабатывает 13-й пакет антироссийских санкций. Как писала газета Politico, Европа столкнулась со сложностями в этом вопросе, поскольку "все самое крупное" либо уже находится под санкциями, либо недоступно. По данным издания, некоторые страны, в том числе Венгрия, выступили против введения ограничений в ядерной сфере, а ряд государств, включая германию, не хотят вводить санкции против российских СПГ.
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санкции против рф, европа, франция
Политика, санкции против РФ, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ
"Путин, получай". Во Франции сделали шокирующее заявление из-за Украины
Филиппо выступил за снятия санкций из-за роста российской экономики
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ.
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х
призвал снять ограничительные меры против России, так как они не приносят пользы.
Он добавил, что стоит также прекратить отправлять миллиарды президенту Украине Владимиру Зеленскому и быстрее сесть за стол переговоров.
По его мнению, показатели Москвы превышают европейские.
"Путин, получай! Российская экономика стоит на коленях!" Вы помните? Нас предупреждали! Их глупые санкции вредят только Франции!" — подытожил Филиппо.
МИД прокомментировали санкции ЕС против российских СМИ
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
На данный момент Евросоюз разрабатывает 13-й пакет антироссийских санкций. Как писала газета Politico, Европа столкнулась со сложностями в этом вопросе, поскольку "все самое крупное" либо уже находится под санкциями, либо недоступно. По данным издания, некоторые страны, в том числе Венгрия, выступили против введения ограничений в ядерной сфере, а ряд государств, включая германию, не хотят вводить санкции против российских СПГ.