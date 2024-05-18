https://1prime.ru/20240518/sanktsii-848299606.html

"Путин, получай". Во Франции сделали шокирующее заявление из-за Украины

"Путин, получай". Во Франции сделали шокирующее заявление из-за Украины - 18.05.2024, ПРАЙМ

"Путин, получай". Во Франции сделали шокирующее заявление из-за Украины

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал снять ограничительные меры против России, так как они не приносят пользы. | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T15:23+0300

2024-05-18T15:23+0300

2024-05-18T15:23+0300

политика

санкции против рф

европа

франция

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х призвал снять ограничительные меры против России, так как они не приносят пользы.Он добавил, что стоит также прекратить отправлять миллиарды президенту Украине Владимиру Зеленскому и быстрее сесть за стол переговоров.По его мнению, показатели Москвы превышают европейские."Путин, получай! Российская экономика стоит на коленях!" Вы помните? Нас предупреждали! Их глупые санкции вредят только Франции!" — подытожил Филиппо.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.На данный момент Евросоюз разрабатывает 13-й пакет антироссийских санкций. Как писала газета Politico, Европа столкнулась со сложностями в этом вопросе, поскольку "все самое крупное" либо уже находится под санкциями, либо недоступно. По данным издания, некоторые страны, в том числе Венгрия, выступили против введения ограничений в ядерной сфере, а ряд государств, включая германию, не хотят вводить санкции против российских СПГ.

https://1prime.ru/20240517/sanktsii-848290941.html

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санкции против рф, европа, франция