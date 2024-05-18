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Экономист назвал четыре способа сберечь деньги и заработать на инфляции

Экономист назвал четыре способа сберечь деньги и заработать на инфляции - 18.05.2024, ПРАЙМ

Экономист назвал четыре способа сберечь деньги и заработать на инфляции

Считается, что инфляция "съедает" любые сбережения. Это так, но даже в эпоху роста цен есть несколько верных способов сберечь деньги и заработать, рассказал... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T02:02+0300

2024-05-18T02:02+0300

2024-05-18T02:02+0300

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МОСКВА, 18 мая – ПРАЙМ. Считается, что инфляция "съедает" любые сбережения. Это так, но даже в эпоху роста цен есть несколько верных способов сберечь деньги и заработать, рассказал агентству "Прайм" экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Способ 1 – рублёвые вкладыСамый безопасный и эффективный способ сберечь деньги и заработать в условиях, когда процентные ставки высокие, - положить их на рублёвый вклад в надёжном банке под высокий процент. В настоящее время деньги можно разместить в крупнейших российских банках под 15-17% годовых. Высокая процентная ставка может полностью покрыть годовую инфляцию, а риск вложений практически равен нулю. Рублёвые вклады с этой точки зрения выгодно отличаются от вкладов в валюте, где процентные ставки низкие, а риски высокие, в том числе – риски новых санкций.Способ 2 - золотоЗолото – проверенный столетиями высоконадёжный актив, который позволяет полностью защитить ваши вложения от инфляции. Он идеален с точки зрения минимизации потерь. Приобрести золото легко, это можно сделать в любом надёжном банке, имеющем лицензию на работу с драгоценными металлами. Можно вместо покупки физического золота положить деньги на обезличенный металлический счёт, и это будет то же самое вложение в золото, только для вас не возникнет проблемы хранения. Однако недостатком инвестиций в золото является то, что золото – биржевой товар, который проходит свои циклы роста и падения, и поэтому по итогам года доходность вложений в золото может быть не очень высокой. Как правило, в золото инвестируют на длительные временные горизонты, минимум на несколько лет. Инвесторы считают, что ФРС США приступит к снижению ставки уже в сентябре, в мае цены на золото стабилизировались, а с начала 2024 года выросли с $2088 $2387 за унцию. К концу лета золото может продолжить рост до $2500.Способ 3 – ценные бумагиЗащититься от инфляции можно, вложившись в ценные бумаги – акции и облигации. Акции ряда высоконадёжных эмитентов, таких как Сбербанк, МТС, Татнефть, Сургутнефтегаз позволяют очень хорошо заработать, поскольку их дивидендная доходность может составлять 8-12% годовых и выше. Это больше, чем официальная инфляция. При этом многие эмитенты выплачивают дивиденды дважды в год, а во многих банках процент начисляют лишь после завершения срока действия вклада. Преимущества вложений в ценные бумаги перед вкладами в том, что вы можете не только получать проценты или дивиденды, но и доход от разницы цен покупки и продажи ценной бумаги. Корпоративные облигации высоконадёжных эмитентов размещаются обычно под более высокую доходность, чем государственные облигации, а риск вложений в них ниже, чем в акции, проценты по ним могут выплачиваться, как правило, несколько раз в год.Способ 4 – ЦФАЦифровые финансовые активы (ЦФА) как новый на рынке инвестиционный инструмент стал очень привлекательным для квалифицированных инвесторов. По сути ЦФА являются разновидностью имущественных прав.Гибкость ЦФА позволяет сформировать инвестиционный продукт с доходностью значительно выше инфляции. При этом доход формируется без активного участия инвестора. Сегодня на рынке ЦФА очень привлекательной смотрится растущая отрасль цифровых и энергоемких вычислений.

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эксклюзив, инвестиции, сбережения