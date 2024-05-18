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Словацкая компания заплатит "Газпром экспорту" €9,3 млн при одном условии - 18.05.2024, ПРАЙМ
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Словацкая компания заплатит "Газпром экспорту" €9,3 млн при одном условии
Словацкая компания заплатит "Газпром экспорту" €9,3 млн при одном условии - 18.05.2024, ПРАЙМ
Словацкая компания заплатит "Газпром экспорту" €9,3 млн при одном условии
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал компанию ZSE Energia a.s. из Словакии заплатить "Газпром экспорту" около 9,3 миллионов евро,... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T18:21+0300
2024-05-18T18:21+0300
газпром
словакия
штраф
евро
суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал компанию ZSE Energia a.s. из Словакии заплатить "Газпром экспорту" около 9,3 миллионов евро, если будет нарушен его запрет на продолжение судебного разбирательства с российской газовой компанией в международном арбитражном суде, следует из материалов дела. Накануне арбитражный суд Петербурга по иску "Газпром экспорта" запретил ZSE Energia продолжать с ним разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Женеве. "В случае неисполнения компанией... ZSE Energia... определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о запрете продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате... присудить в пользу общества с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт"... 9 314 507 Евро 70 евроцентов в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты, подлежащие взысканию с... ZSE Energia", – говорится в резолютивной части определения арбитражного суда Петербурга.Ранее арбитражный суд Петербурга уже удовлетворил несколько исков компании "Газпром экспорт" к бывшим иностранным партнерам, которые касались введения судебного запрета на продолжение споров за рубежом. Так, в частности, в марте арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Газпром экспорта" запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Также в марте арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" к компании Uniper Global Commodities SE и к компании METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.
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газпром, словакия, штраф, евро, суд
Газпром, СЛОВАКИЯ, штраф, евро, суд
18:21 18.05.2024
 
Словацкая компания заплатит "Газпром экспорту" €9,3 млн при одном условии

ZSE Energia заплатит "Газпром экспорту" €9,3 млн, если продолжит спор за рубежом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал компанию ZSE Energia a.s. из Словакии заплатить "Газпром экспорту" около 9,3 миллионов евро, если будет нарушен его запрет на продолжение судебного разбирательства с российской газовой компанией в международном арбитражном суде, следует из материалов дела.
Накануне арбитражный суд Петербурга по иску "Газпром экспорта" запретил ZSE Energia продолжать с ним разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Женеве.
"В случае неисполнения компанией... ZSE Energia... определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области о запрете продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате... присудить в пользу общества с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт"... 9 314 507 Евро 70 евроцентов в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты, подлежащие взысканию с... ZSE Energia", – говорится в резолютивной части определения арбитражного суда Петербурга.
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Ранее арбитражный суд Петербурга уже удовлетворил несколько исков компании "Газпром экспорт" к бывшим иностранным партнерам, которые касались введения судебного запрета на продолжение споров за рубежом.
Так, в частности, в марте арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Газпром экспорта" запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов.
Также в марте арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" к компании Uniper Global Commodities SE и к компании METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.
 
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