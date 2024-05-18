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Минцифры призвало сохранить традиционное оформление сим-карт - 18.05.2024, ПРАЙМ
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Минцифры призвало сохранить традиционное оформление сим-карт
Минцифры призвало сохранить традиционное оформление сим-карт - 18.05.2024, ПРАЙМ
Минцифры призвало сохранить традиционное оформление сим-карт
Минцифры выступает за сохранение традиционного порядка оформления сим-карт при введении новых возможностей, но при этом должна повыситься безопасность их... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T21:21+0300
2024-05-18T21:21+0300
минцифры
сим-карта
оформление
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Минцифры выступает за сохранение традиционного порядка оформления сим-карт при введении новых возможностей, но при этом должна повыситься безопасность их продаж, сказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "С развитием новых технологий продаж сим-карт, должна быть обеспечена возможность заключения договоров в традиционном формате при повышении требований к точкам продаж и введении ответственности к тем, кто нарушает требования по идентификации", - сказал министр. Как объяснил министр, речь идет о сохранении многоканальной возможности оформления сим-карт: и оформление в электронном виде, и продажа сим-карт в доверенных точках - офисах МФЦ и "Почты России", в дополнение к офисам операторов связи. Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к операторам связи, сообщила, что ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточение порядка продажи сим-карт гражданам РФ. Так, среди вариантов: обязательность биометрии, продажа сим-карт в салонах операторов связи, МФЦ и "Почты России", а также использование цифровой подписи.
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минцифры, сим-карта, оформление
Минцифры, сим-карта, оформление
21:21 18.05.2024
 
Минцифры призвало сохранить традиционное оформление сим-карт

Минцифры выступило за сохранение традиционного порядка оформления сим-карт

© fotolia.com / Scanrail%Сим карты
%Сим карты - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© fotolia.com / Scanrail
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Минцифры выступает за сохранение традиционного порядка оформления сим-карт при введении новых возможностей, но при этом должна повыситься безопасность их продаж, сказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
"С развитием новых технологий продаж сим-карт, должна быть обеспечена возможность заключения договоров в традиционном формате при повышении требований к точкам продаж и введении ответственности к тем, кто нарушает требования по идентификации", - сказал министр.
Как объяснил министр, речь идет о сохранении многоканальной возможности оформления сим-карт: и оформление в электронном виде, и продажа сим-карт в доверенных точках - офисах МФЦ и "Почты России", в дополнение к офисам операторов связи.
Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к операторам связи, сообщила, что ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточение порядка продажи сим-карт гражданам РФ. Так, среди вариантов: обязательность биометрии, продажа сим-карт в салонах операторов связи, МФЦ и "Почты России", а также использование цифровой подписи.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
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