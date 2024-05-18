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У берегов Йемена атаковали нефтяной танкер, пишет СМИ - 18.05.2024, ПРАЙМ
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У берегов Йемена атаковали нефтяной танкер, пишет СМИ
У берегов Йемена атаковали нефтяной танкер, пишет СМИ - 18.05.2024, ПРАЙМ
У берегов Йемена атаковали нефтяной танкер, пишет СМИ
Нефтяной танкер под панамским флагом подвергся нападению у берегов Йемена, передает Reuters со ссылкой на заявление британской охранной фирмы Ambrey. | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T13:12+0300
2024-05-18T13:12+0300
энергетика
красное море
хуситы
танкер
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Нефтяной танкер под панамским флагом подвергся нападению у берегов Йемена, передает Reuters со ссылкой на заявление британской охранной фирмы Ambrey.По ее данным, судно было поражено ракетой и на борту возник пожар. Танкеру была оказана помощь и, как сообщается, один из его рулевых агрегатов сохранил функциональность.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЙеменские ополченцы-хуситы, которые контролируют наиболее густонаселенные районы Йемена, в течение нескольких месяцев устраивали нападения на корабли в водах страны в знак солидарности с палестинцами, сражающимися с Израилем в секторе Газа.Судам, находящимся поблизости, было рекомендовано проявлять осторожность.Ранее в субботу агентство морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило, что судно в Красном море столкнулось с неизвестным объектом и получило легкие повреждения. По данным учреждения, инцидент произошел в 76 морских милях к северо-западу от йеменской Ходейды.Нападения хуситов в Красном море, продолжающиеся уже несколько месяцев, нарушили глобальное судоходство, вынудив компании изменить маршрут на более длинные и дорогие рейсы вокруг Южной Африки. США и Великобритания в ответ наносят удары по объектам хуситов.
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красное море, хуситы, танкер
Энергетика, КРАСНОЕ МОРЕ, хуситы, танкер
13:12 18.05.2024
 
У берегов Йемена атаковали нефтяной танкер, пишет СМИ

Reuters: нефтяной танкер подвергся нападению у берегов Йемена

© Unsplash/Ian Simmonds Морские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Ian Simmonds
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Нефтяной танкер под панамским флагом подвергся нападению у берегов Йемена, передает Reuters со ссылкой на заявление британской охранной фирмы Ambrey.
По ее данным, судно было поражено ракетой и на борту возник пожар. Танкеру была оказана помощь и, как сообщается, один из его рулевых агрегатов сохранил функциональность.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Йеменские ополченцы-хуситы, которые контролируют наиболее густонаселенные районы Йемена, в течение нескольких месяцев устраивали нападения на корабли в водах страны в знак солидарности с палестинцами, сражающимися с Израилем в секторе Газа.
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Судам, находящимся поблизости, было рекомендовано проявлять осторожность.
Ранее в субботу агентство морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило, что судно в Красном море столкнулось с неизвестным объектом и получило легкие повреждения. По данным учреждения, инцидент произошел в 76 морских милях к северо-западу от йеменской Ходейды.
Нападения хуситов в Красном море, продолжающиеся уже несколько месяцев, нарушили глобальное судоходство, вынудив компании изменить маршрут на более длинные и дорогие рейсы вокруг Южной Африки. США и Великобритания в ответ наносят удары по объектам хуситов.
 
ЭнергетикаКРАСНОЕ МОРЕхуситытанкер
 
 
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