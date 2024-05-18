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У берегов Йемена атаковали нефтяной танкер, пишет СМИ

У берегов Йемена атаковали нефтяной танкер, пишет СМИ - 18.05.2024, ПРАЙМ

У берегов Йемена атаковали нефтяной танкер, пишет СМИ

Нефтяной танкер под панамским флагом подвергся нападению у берегов Йемена, передает Reuters со ссылкой на заявление британской охранной фирмы Ambrey. | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T13:12+0300

2024-05-18T13:12+0300

2024-05-18T13:12+0300

энергетика

красное море

хуситы

танкер

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Нефтяной танкер под панамским флагом подвергся нападению у берегов Йемена, передает Reuters со ссылкой на заявление британской охранной фирмы Ambrey.По ее данным, судно было поражено ракетой и на борту возник пожар. Танкеру была оказана помощь и, как сообщается, один из его рулевых агрегатов сохранил функциональность.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЙеменские ополченцы-хуситы, которые контролируют наиболее густонаселенные районы Йемена, в течение нескольких месяцев устраивали нападения на корабли в водах страны в знак солидарности с палестинцами, сражающимися с Израилем в секторе Газа.Судам, находящимся поблизости, было рекомендовано проявлять осторожность.Ранее в субботу агентство морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщило, что судно в Красном море столкнулось с неизвестным объектом и получило легкие повреждения. По данным учреждения, инцидент произошел в 76 морских милях к северо-западу от йеменской Ходейды.Нападения хуситов в Красном море, продолжающиеся уже несколько месяцев, нарушили глобальное судоходство, вынудив компании изменить маршрут на более длинные и дорогие рейсы вокруг Южной Африки. США и Великобритания в ответ наносят удары по объектам хуситов.

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красное море, хуситы, танкер