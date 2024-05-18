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Названо событие, которое встряхнет рубль на следующей неделе

Названо событие, которое встряхнет рубль на следующей неделе - 18.05.2024, ПРАЙМ

Названо событие, которое встряхнет рубль на следующей неделе

Рубль на следующей неделе сохранит движение в диапазоне 90-93 за доллар, если не случится кардинальных изменений. Но рынки следят за новостями из Федрезерва,... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T03:03+0300

2024-05-18T03:03+0300

2024-05-18T03:03+0300

эксклюзив

владислав антонов

bitriver

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МОСКВА, 18 мая – ПРАЙМ. Рубль на следующей неделе сохранит движение в диапазоне 90-93 за доллар, если не случится кардинальных изменений. Но рынки следят за новостями из Федрезерва, которые смогут повлиять на ситуацию, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.В начале недели рубль продемонстрировал укрепление к основным мировым валютам после инаугурации президента РФ и формирования нового правительства. Ослабление индекса доллара США и рост цен на нефть до $83,38 за баррель дополнительно поддерживали нацвалюту в конце недели.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram15 мая к вышеперечисленным факторам в поддержку рубля добавились улучшение внешнеторгового баланса РФ и рост продажи валютной выручки экспортерами. Нефть получила поддержку от сокращения запасов в США.Доллар торговался в диапазоне 90,72-92,58, демонстрируя слабую нисходящую динамику после отскока от сопротивления 92,50. Евро торговался в диапазоне 98,36-99,84. Резкое укрепление рубля наблюдалось именно в первый день после инаугурации Владимира Путина и формирования нового правительства. Затем его продвижение сильно замедлилось.Рост могли сдерживать импортеры и спрос на валюту со стороны физлиц перед летом. Нефть Brentколебалась в диапазоне $81,08-83,81. Техническая картина по нефти складывается благоприятно для продолжения роста к $85,50. Если на следующей неделе не будет кардинальных изменений для нефти и рубля, то курс доллара сохранит движение в диапазоне 90-93 рубля, евро – 97-100 рублей.На предстоящей неделе будут опубликованы протоколы майского заседания американского ЦБ (22 мая). Вероятно, это поможет участникам рынка понять перспективы кредитно-денежной политики Федрезерва. Также участники рынка обратят внимание на выступления представителей ФРС США. 19 мая в выходной выступит глава регулятора Джером Пауэлл. Рынки могут открыться гэпами 20 мая. При определенных условиях это может повлиять и на рубль.

https://1prime.ru/20240517/rubl-848260591.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, владислав антонов, bitriver