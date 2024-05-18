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Названо событие, которое встряхнет рубль на следующей неделе - 18.05.2024, ПРАЙМ
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Названо событие, которое встряхнет рубль на следующей неделе
Названо событие, которое встряхнет рубль на следующей неделе - 18.05.2024, ПРАЙМ
Названо событие, которое встряхнет рубль на следующей неделе
Рубль на следующей неделе сохранит движение в диапазоне 90-93 за доллар, если не случится кардинальных изменений. Но рынки следят за новостями из Федрезерва,... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T03:03+0300
2024-05-18T03:03+0300
эксклюзив
владислав антонов
bitriver
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МОСКВА, 18 мая – ПРАЙМ. Рубль на следующей неделе сохранит движение в диапазоне 90-93 за доллар, если не случится кардинальных изменений. Но рынки следят за новостями из Федрезерва, которые смогут повлиять на ситуацию, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.В начале недели рубль продемонстрировал укрепление к основным мировым валютам после инаугурации президента РФ и формирования нового правительства. Ослабление индекса доллара США и рост цен на нефть до $83,38 за баррель дополнительно поддерживали нацвалюту в конце недели.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram15 мая к вышеперечисленным факторам в поддержку рубля добавились улучшение внешнеторгового баланса РФ и рост продажи валютной выручки экспортерами. Нефть получила поддержку от сокращения запасов в США.Доллар торговался в диапазоне 90,72-92,58, демонстрируя слабую нисходящую динамику после отскока от сопротивления 92,50. Евро торговался в диапазоне 98,36-99,84. Резкое укрепление рубля наблюдалось именно в первый день после инаугурации Владимира Путина и формирования нового правительства. Затем его продвижение сильно замедлилось.Рост могли сдерживать импортеры и спрос на валюту со стороны физлиц перед летом. Нефть Brentколебалась в диапазоне $81,08-83,81. Техническая картина по нефти складывается благоприятно для продолжения роста к $85,50. Если на следующей неделе не будет кардинальных изменений для нефти и рубля, то курс доллара сохранит движение в диапазоне 90-93 рубля, евро – 97-100 рублей.На предстоящей неделе будут опубликованы протоколы майского заседания американского ЦБ (22 мая). Вероятно, это поможет участникам рынка понять перспективы кредитно-денежной политики Федрезерва. Также участники рынка обратят внимание на выступления представителей ФРС США. 19 мая в выходной выступит глава регулятора Джером Пауэлл. Рынки могут открыться гэпами 20 мая. При определенных условиях это может повлиять и на рубль.
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эксклюзив, владислав антонов, bitriver
Эксклюзив, Владислав Антонов, BitRiver
03:03 18.05.2024
 
Названо событие, которое встряхнет рубль на следующей неделе

Аналитик Антонов: рубль на следующей неделе может прощупать отметку 90 за доллар

© РИА Новости . Игорь Руссак | Перейти в медиабанкГраффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге
Граффити в поддержку рубля на стене дома № 42 по улице Боровой в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Игорь Руссак
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МОСКВА, 18 мая – ПРАЙМ. Рубль на следующей неделе сохранит движение в диапазоне 90-93 за доллар, если не случится кардинальных изменений. Но рынки следят за новостями из Федрезерва, которые смогут повлиять на ситуацию, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
В начале недели рубль продемонстрировал укрепление к основным мировым валютам после инаугурации президента РФ и формирования нового правительства. Ослабление индекса доллара США и рост цен на нефть до $83,38 за баррель дополнительно поддерживали нацвалюту в конце недели.
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15 мая к вышеперечисленным факторам в поддержку рубля добавились улучшение внешнеторгового баланса РФ и рост продажи валютной выручки экспортерами. Нефть получила поддержку от сокращения запасов в США.
Доллар торговался в диапазоне 90,72-92,58, демонстрируя слабую нисходящую динамику после отскока от сопротивления 92,50. Евро торговался в диапазоне 98,36-99,84. Резкое укрепление рубля наблюдалось именно в первый день после инаугурации Владимира Путина и формирования нового правительства. Затем его продвижение сильно замедлилось.
Рост могли сдерживать импортеры и спрос на валюту со стороны физлиц перед летом. Нефть Brentколебалась в диапазоне $81,08-83,81. Техническая картина по нефти складывается благоприятно для продолжения роста к $85,50. Если на следующей неделе не будет кардинальных изменений для нефти и рубля, то курс доллара сохранит движение в диапазоне 90-93 рубля, евро – 97-100 рублей.
На предстоящей неделе будут опубликованы протоколы майского заседания американского ЦБ (22 мая). Вероятно, это поможет участникам рынка понять перспективы кредитно-денежной политики Федрезерва. Также участники рынка обратят внимание на выступления представителей ФРС США. 19 мая в выходной выступит глава регулятора Джером Пауэлл. Рынки могут открыться гэпами 20 мая. При определенных условиях это может повлиять и на рубль.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Доля рубля в экспорте России в Европу выросла до исторического максимума
Вчера, 09:05
 
ЭксклюзивВладислав АнтоновBitRiver
 
 
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