Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Винодел назвал покупку коллекционного вина неплохим вложением капитала - 18.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240518/vino-848295261.html
Винодел назвал покупку коллекционного вина неплохим вложением капитала
Винодел назвал покупку коллекционного вина неплохим вложением капитала - 18.05.2024, ПРАЙМ
Винодел назвал покупку коллекционного вина неплохим вложением капитала
Ничего удивительного в цене на бутылку вина в сотни тысяч долларов нет, такое вино не пьют, его коллекционируют, что является неплохим вложением капитала,... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T07:38+0300
2024-05-18T07:38+0300
экономика
вино
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/47/838944719_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_6be5594dc7fccef579299cd80850c262.jpg
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Ничего удивительного в цене на бутылку вина в сотни тысяч долларов нет, такое вино не пьют, его коллекционируют, что является неплохим вложением капитала, заявил председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев. "Ничего удивительного в том, что в наших бутиках продают вино по 250 тысяч рублей, нет", - сказал он. "В России много сверхбогатых людей, есть свой потребитель. Бывает, что бутылка вина стоит и намного дороже - сотни тысяч долларов", - добавил собеседник агентства. По его словам, "по столь заоблачным ценам продается в абсолютном большинстве случаев коллекционное вино, которое не пьют, его коллекционируют, как, скажем, картины". "Ведь с годами такие вина (как правило, это крепленые и красные вина) только растут в цене, это в принципе неплохое вложение капитала",- заключил Меркушев. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.
https://1prime.ru/20240429/vino-847799761.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/47/838944719_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e8168694fd5712d872b9a38ec7c1cfbb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вино
Экономика, вино
07:38 18.05.2024
 
Винодел назвал покупку коллекционного вина неплохим вложением капитала

Винодел Меркушев: приобретение коллекционного вина – неплохое вложение капитала

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВинная продукция донских производителей
Винная продукция донских производителей - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Ничего удивительного в цене на бутылку вина в сотни тысяч долларов нет, такое вино не пьют, его коллекционируют, что является неплохим вложением капитала, заявил председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев.
"Ничего удивительного в том, что в наших бутиках продают вино по 250 тысяч рублей, нет", - сказал он.
"В России много сверхбогатых людей, есть свой потребитель. Бывает, что бутылка вина стоит и намного дороже - сотни тысяч долларов", - добавил собеседник агентства.
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
Эксперт рассказал, как изменится винный рынок в России с первого мая
29 апреля, 09:51
По его словам, "по столь заоблачным ценам продается в абсолютном большинстве случаев коллекционное вино, которое не пьют, его коллекционируют, как, скажем, картины".
"Ведь с годами такие вина (как правило, это крепленые и красные вина) только растут в цене, это в принципе неплохое вложение капитала",- заключил Меркушев.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.
 
Экономикавино
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала