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Винодел назвал покупку коллекционного вина неплохим вложением капитала
Винодел назвал покупку коллекционного вина неплохим вложением капитала - 18.05.2024, ПРАЙМ
Винодел назвал покупку коллекционного вина неплохим вложением капитала
Ничего удивительного в цене на бутылку вина в сотни тысяч долларов нет, такое вино не пьют, его коллекционируют, что является неплохим вложением капитала,... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T07:38+0300
2024-05-18T07:38+0300
2024-05-18T07:38+0300
экономика
вино
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Ничего удивительного в цене на бутылку вина в сотни тысяч долларов нет, такое вино не пьют, его коллекционируют, что является неплохим вложением капитала, заявил председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев. "Ничего удивительного в том, что в наших бутиках продают вино по 250 тысяч рублей, нет", - сказал он. "В России много сверхбогатых людей, есть свой потребитель. Бывает, что бутылка вина стоит и намного дороже - сотни тысяч долларов", - добавил собеседник агентства. По его словам, "по столь заоблачным ценам продается в абсолютном большинстве случаев коллекционное вино, которое не пьют, его коллекционируют, как, скажем, картины". "Ведь с годами такие вина (как правило, это крепленые и красные вина) только растут в цене, это в принципе неплохое вложение капитала",- заключил Меркушев. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.
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вино
Винодел назвал покупку коллекционного вина неплохим вложением капитала
Винодел Меркушев: приобретение коллекционного вина – неплохое вложение капитала
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Ничего удивительного в цене на бутылку вина в сотни тысяч долларов нет, такое вино не пьют, его коллекционируют, что является неплохим вложением капитала, заявил председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев.
"Ничего удивительного в том, что в наших бутиках продают вино по 250 тысяч рублей, нет", - сказал он.
"В России много сверхбогатых людей, есть свой потребитель. Бывает, что бутылка вина стоит и намного дороже - сотни тысяч долларов", - добавил собеседник агентства.
Эксперт рассказал, как изменится винный рынок в России с первого мая
По его словам, "по столь заоблачным ценам продается в абсолютном большинстве случаев коллекционное вино, которое не пьют, его коллекционируют, как, скажем, картины".
"Ведь с годами такие вина (как правило, это крепленые и красные вина) только растут в цене, это в принципе неплохое вложение капитала",- заключил Меркушев.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru
в 12.00 мск.