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Винодел назвал покупку коллекционного вина неплохим вложением капитала

Винодел назвал покупку коллекционного вина неплохим вложением капитала - 18.05.2024, ПРАЙМ

Винодел назвал покупку коллекционного вина неплохим вложением капитала

Ничего удивительного в цене на бутылку вина в сотни тысяч долларов нет, такое вино не пьют, его коллекционируют, что является неплохим вложением капитала,... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T07:38+0300

2024-05-18T07:38+0300

2024-05-18T07:38+0300

экономика

вино

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Ничего удивительного в цене на бутылку вина в сотни тысяч долларов нет, такое вино не пьют, его коллекционируют, что является неплохим вложением капитала, заявил председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев. "Ничего удивительного в том, что в наших бутиках продают вино по 250 тысяч рублей, нет", - сказал он. "В России много сверхбогатых людей, есть свой потребитель. Бывает, что бутылка вина стоит и намного дороже - сотни тысяч долларов", - добавил собеседник агентства. По его словам, "по столь заоблачным ценам продается в абсолютном большинстве случаев коллекционное вино, которое не пьют, его коллекционируют, как, скажем, картины". "Ведь с годами такие вина (как правило, это крепленые и красные вина) только растут в цене, это в принципе неплохое вложение капитала",- заключил Меркушев. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.

https://1prime.ru/20240429/vino-847799761.html

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вино