https://1prime.ru/20240518/vino-848297839.html

В винной отрасли сообщили о сокращении доли иностранных вин в России

В винной отрасли сообщили о сокращении доли иностранных вин в России - 18.05.2024, ПРАЙМ

В винной отрасли сообщили о сокращении доли иностранных вин в России

Доля французских, итальянских и испанских вин в России постепенно сокращается, уже около половины рынка занимают отечественные марки, но при этом "большая... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T11:40+0300

2024-05-18T11:40+0300

2024-05-18T11:40+0300

экономика

импортозамещение

вино

алкоголь

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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Доля французских, итальянских и испанских вин в России постепенно сокращается, уже около половины рынка занимают отечественные марки, но при этом "большая тройка" иностранных производителей из России никуда не уйдет, у них есть свой "верный" потребитель, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев. "Российские вина сегодня лидеры, они уже на первом месте – около 50% российского рынка тихих вин и более 60% игристых вин занимают сегодня отечественные вина", - сказал он, - Причем подчеркну, что российские вина, согласно закону, производятся в настоящее время исключительно из российского винограда". При этом, по его словам, доля "большой тройки" - Франции, Италии, Испании - "постепенно сокращается". "Но при всем при том, "большая тройка" из России, конечно, никуда не уйдет. Французские, итальянские и испанские вина давно имеют большую массу "верных" потребителей", - заметил собеседник агентства. "Просто, думаю, время от времени будет меняться процент их присутствия на рынке импортных вин в России. Итальянцы, допустим, сегодня занимают на нем около 20% - было 30%, французы – уже лишь около 10%. Порядка 17-18% импорта в России занимают вина из Грузии", - сообщил Меркушев. Постепенно, сказал он, растут и продажи в России вин из Латинской Америки, "только что на российский рынок зашли, например, три бразильские винодельческие компании, вино у нас начинают продавать даже индийцы". Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.

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импортозамещение, вино, алкоголь