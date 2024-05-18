https://1prime.ru/20240518/vino-848297839.html
В винной отрасли сообщили о сокращении доли иностранных вин в России
В винной отрасли сообщили о сокращении доли иностранных вин в России - 18.05.2024, ПРАЙМ
В винной отрасли сообщили о сокращении доли иностранных вин в России
Доля французских, итальянских и испанских вин в России постепенно сокращается, уже около половины рынка занимают отечественные марки, но при этом "большая... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T11:40+0300
2024-05-18T11:40+0300
2024-05-18T11:40+0300
экономика
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вино
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МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Доля французских, итальянских и испанских вин в России постепенно сокращается, уже около половины рынка занимают отечественные марки, но при этом "большая тройка" иностранных производителей из России никуда не уйдет, у них есть свой "верный" потребитель, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев. "Российские вина сегодня лидеры, они уже на первом месте – около 50% российского рынка тихих вин и более 60% игристых вин занимают сегодня отечественные вина", - сказал он, - Причем подчеркну, что российские вина, согласно закону, производятся в настоящее время исключительно из российского винограда". При этом, по его словам, доля "большой тройки" - Франции, Италии, Испании - "постепенно сокращается". "Но при всем при том, "большая тройка" из России, конечно, никуда не уйдет. Французские, итальянские и испанские вина давно имеют большую массу "верных" потребителей", - заметил собеседник агентства. "Просто, думаю, время от времени будет меняться процент их присутствия на рынке импортных вин в России. Итальянцы, допустим, сегодня занимают на нем около 20% - было 30%, французы – уже лишь около 10%. Порядка 17-18% импорта в России занимают вина из Грузии", - сообщил Меркушев. Постепенно, сказал он, растут и продажи в России вин из Латинской Америки, "только что на российский рынок зашли, например, три бразильские винодельческие компании, вино у нас начинают продавать даже индийцы". Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 12.00 мск.
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импортозамещение, вино, алкоголь
Экономика, импортозамещение, вино, алкоголь
В винной отрасли сообщили о сокращении доли иностранных вин в России
Эксперт Меркушев: доля иностранных вин в России снижается, но потребитель у них будет
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Доля французских, итальянских и испанских вин в России постепенно сокращается, уже около половины рынка занимают отечественные марки, но при этом "большая тройка" иностранных производителей из России никуда не уйдет, у них есть свой "верный" потребитель, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев.
"Российские вина сегодня лидеры, они уже на первом месте – около 50% российского рынка тихих вин и более 60% игристых вин занимают сегодня отечественные вина", - сказал он, - Причем подчеркну, что российские вина, согласно закону, производятся в настоящее время исключительно из российского винограда".
При этом, по его словам, доля "большой тройки" - Франции, Италии, Испании - "постепенно сокращается".
Винодел назвал покупку коллекционного вина неплохим вложением капитала
"Но при всем при том, "большая тройка" из России, конечно, никуда не уйдет. Французские, итальянские и испанские вина давно имеют большую массу "верных" потребителей", - заметил собеседник агентства.
"Просто, думаю, время от времени будет меняться процент их присутствия на рынке импортных вин в России. Итальянцы, допустим, сегодня занимают на нем около 20% - было 30%, французы – уже лишь около 10%. Порядка 17-18% импорта в России занимают вина из Грузии", - сообщил Меркушев.
Постепенно, сказал он, растут и продажи в России вин из Латинской Америки, "только что на российский рынок зашли, например, три бразильские винодельческие компании, вино у нас начинают продавать даже индийцы".
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru
в 12.00 мск.