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Глубокая дружба. На Западе оценили визит Путина в Пекин - 18.05.2024, ПРАЙМ
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Глубокая дружба. На Западе оценили визит Путина в Пекин
Глубокая дружба. На Западе оценили визит Путина в Пекин - 18.05.2024, ПРАЙМ
Глубокая дружба. На Западе оценили визит Путина в Пекин
Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине демонстрирует глубокую дружбу между двумя странами, пишет немецкое издание Handelsblatt. | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T13:53+0300
2024-05-18T13:53+0300
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине демонстрирует глубокую дружбу между двумя странами, пишет немецкое издание Handelsblatt.По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление о дальнейшем расширении и развитии тесных отношений.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, руководители дали понять, что обе страны вышли за рамки растущих экономических связей и взаимной политической поддержки, обсудив ряд вопросов.Также автор обращает внимание на то, что президент России Владимир Путин привез с собой в Пекин своего нового министра обороны Андрея Белоусова.Кроме того, визит Путина в Харбинский технологический институт показывает продолжение сближения между двумя главами государств, отмечается в публикации.Автор делает прогноз, что военное сотрудничество между странами будет продолжаться, несмотря на конфликт на Украине.В статье также утверждается, что без Си Цзиньпина Путин якобы не смог бы продолжать специальную военную операцию на Украине в прежнем ключе.При этом торговля с КНР практически компенсирует России экономический ущерб, нанесенный западными санкциями, указывает автор."Ни слова, ни действия в рамках встречи в Пекине не дают повода думать, что Си Цзиньпин хоть в малейшей степени откажется от этой поддержки. Всё обстоит совсем наоборот", — утверждается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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владимир путин, си цзиньпин, россия, китай
Владимир Путин, Си Цзиньпин, РОССИЯ, КИТАЙ
13:53 18.05.2024
 
Глубокая дружба. На Западе оценили визит Путина в Пекин

Handelsblatt: визит Путина показал, что Россия и Китай продолжают сближение

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине демонстрирует глубокую дружбу между двумя странами, пишет немецкое издание Handelsblatt.
По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление о дальнейшем расширении и развитии тесных отношений.
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Как отмечается, руководители дали понять, что обе страны вышли за рамки растущих экономических связей и взаимной политической поддержки, обсудив ряд вопросов.
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Также автор обращает внимание на то, что президент России Владимир Путин привез с собой в Пекин своего нового министра обороны Андрея Белоусова.
Кроме того, визит Путина в Харбинский технологический институт показывает продолжение сближения между двумя главами государств, отмечается в публикации.
Автор делает прогноз, что военное сотрудничество между странами будет продолжаться, несмотря на конфликт на Украине.
В статье также утверждается, что без Си Цзиньпина Путин якобы не смог бы продолжать специальную военную операцию на Украине в прежнем ключе.
При этом торговля с КНР практически компенсирует России экономический ущерб, нанесенный западными санкциями, указывает автор.
"Ни слова, ни действия в рамках встречи в Пекине не дают повода думать, что Си Цзиньпин хоть в малейшей степени откажется от этой поддержки. Всё обстоит совсем наоборот", — утверждается в публикации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Владимир ПутинСи ЦзиньпинРОССИЯКИТАЙ
 
 
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