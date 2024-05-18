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"Это крах". Спрогнозирована реакция Запада на военный переворот в Киеве
"Это крах". Спрогнозирована реакция Запада на военный переворот в Киеве - 18.05.2024, ПРАЙМ
"Это крах". Спрогнозирована реакция Запада на военный переворот в Киеве
Западные лидеры не помогут Украине утихомирить военный переворот, если таковой начнется, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T17:15+0300
2024-05-18T17:15+0300
2024-05-18T17:15+0300
политика
запад
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президентские выборы на украине
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Западные лидеры не помогут Украине утихомирить военный переворот, если таковой начнется, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Если мы увидим крах правительства, как, например, было в Сайгоне, что, по сути, начало происходить в последние несколько недель войны, то, думаю, на Западе и во всем мире поймут, что Украина разваливается, и тогда будет принято следующее решение: мы держимся подальше, мы не хотим быть втянутыми в это, чтобы потонуть вместе с Украиной", — уточнил он.По мнению Меркуриса, подобное столкновение вполне имеет место быть, так как в некоторых военных подразделениях были недовольны назначением нового главкома генерала Сырского.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Украинский лидер Владимир Зеленский указывал, что выборы сейчас "не ко времени".По словам главы МИД России Сергея Лаврова, признание Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять свою релевантность.
https://1prime.ru/20240514/ukraina-848165899.html
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запад, помощь украине, переворот, президентские выборы на украине
Политика, ЗАПАД, помощь Украине, переворот, президентские выборы на Украине
"Это крах". Спрогнозирована реакция Запада на военный переворот в Киеве
Меркурис: Запад не будет вмешиваться в случае военного переворота на Украине
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ.
Западные лидеры не помогут Украине утихомирить военный переворот, если таковой начнется, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью
YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Если мы увидим крах правительства, как, например, было в Сайгоне, что, по сути, начало происходить в последние несколько недель войны, то, думаю, на Западе и во всем мире поймут, что Украина разваливается, и тогда будет принято следующее решение: мы держимся подальше, мы не хотим быть втянутыми в это, чтобы потонуть вместе с Украиной", — уточнил он.
По мнению Меркуриса, подобное столкновение вполне имеет место быть, так как в некоторых военных подразделениях были недовольны назначением нового главкома генерала Сырского.
Блинкен рассказал, когда на Украине пройдут выборы президента
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Украинский лидер Владимир Зеленский указывал, что выборы сейчас "не ко времени".
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, признание Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять свою релевантность.