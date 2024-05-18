https://1prime.ru/20240518/vmeshatelstvo-848300625.html

"Это крах". Спрогнозирована реакция Запада на военный переворот в Киеве

"Это крах". Спрогнозирована реакция Запада на военный переворот в Киеве - 18.05.2024, ПРАЙМ

"Это крах". Спрогнозирована реакция Запада на военный переворот в Киеве

Западные лидеры не помогут Украине утихомирить военный переворот, если таковой начнется, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T17:15+0300

2024-05-18T17:15+0300

2024-05-18T17:15+0300

политика

запад

помощь украине

переворот

президентские выборы на украине

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Западные лидеры не помогут Украине утихомирить военный переворот, если таковой начнется, заявил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Если мы увидим крах правительства, как, например, было в Сайгоне, что, по сути, начало происходить в последние несколько недель войны, то, думаю, на Западе и во всем мире поймут, что Украина разваливается, и тогда будет принято следующее решение: мы держимся подальше, мы не хотим быть втянутыми в это, чтобы потонуть вместе с Украиной", — уточнил он.По мнению Меркуриса, подобное столкновение вполне имеет место быть, так как в некоторых военных подразделениях были недовольны назначением нового главкома генерала Сырского.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Украинский лидер Владимир Зеленский указывал, что выборы сейчас "не ко времени".По словам главы МИД России Сергея Лаврова, признание Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять свою релевантность.

https://1prime.ru/20240514/ukraina-848165899.html

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запад, помощь украине, переворот, президентские выборы на украине