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Глава МЧС: выплаты пострадавшим от паводков составили семь млрд рублей - 18.05.2024, ПРАЙМ
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Глава МЧС: выплаты пострадавшим от паводков составили семь млрд рублей
Глава МЧС: выплаты пострадавшим от паводков составили семь млрд рублей - 18.05.2024, ПРАЙМ
Глава МЧС: выплаты пострадавшим от паводков составили семь млрд рублей
Было принято более 540 тысяч заявлений от граждан подтопленных регионов, выплачено почти 7 миллиардов рублей, сообщил на совещании с Владимиром Путиным глава... | 18.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-18T21:06+0300
2024-05-18T21:16+0300
выплаты
паводок
происшествия
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Было принято более 540 тысяч заявлений от граждан подтопленных регионов, выплачено почти 7 миллиардов рублей, сообщил на совещании с Владимиром Путиным глава МЧС РФ Александр Куренков. "В целях оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам принято 540 440 заявлений. Осуществлены выплаты на общую сумму почти 7 миллиардов рублей", - сказал Куренков.Весной в России наступает паводкоопасный период.Куренков на совещании у президента России Владимира Путина указал, что в десяти субъектах России в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых домов и 5892 дачных дома.Совещание прошло в Кремле. Участвовал также министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов по вопросам ликвидации последствий и предупреждению чрезвычайных ситуаций.Путин попросил Куренкова доложить о ситуации с паводками и пожарами в регионах страны, а главу Минприроды после этого представить прогнозы о развитии ситуации в регионах. Затем он предложил министрам рассмотреть несколько оперативных вопросов.Кроме этого, глава государства предложил незамедлительно проводить работу по оценке ущерба от паводка для домохозяйств.По данным Куренкова, уровень реки Тобол в Кургане на данный момент составляет 632 сантиметра, наблюдается уменьшение на десять сантиметров за сутки.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек. Куренков сообщал, что паводок в Оренбургской области отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.
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Путин о восстановлении жилого фонда после паводков
Путин о восстановлении жилого фонда после паводков
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выплаты, паводок, видео
ВЫПЛАТЫ, паводок, Происшествия
Глава МЧС: выплаты пострадавшим от паводков составили семь млрд рублей
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Было принято более 540 тысяч заявлений от граждан подтопленных регионов, выплачено почти 7 миллиардов рублей, сообщил на совещании с Владимиром Путиным глава МЧС РФ Александр Куренков.
2024-05-18T21:06+0300
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21:06 18.05.2024 (обновлено: 21:16 18.05.2024)
 
Глава МЧС: выплаты пострадавшим от паводков составили семь млрд рублей

Глава МЧС Куренков: 7 млрд рублей выплачено пострадавшим от подтоплений в России

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖилые дома, затопленные в результате паводка, в микрорайоне Глинка в Кургане
Жилые дома, затопленные в результате паводка, в микрорайоне Глинка в Кургане - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Было принято более 540 тысяч заявлений от граждан подтопленных регионов, выплачено почти 7 миллиардов рублей, сообщил на совещании с Владимиром Путиным глава МЧС РФ Александр Куренков.
"В целях оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам принято 540 440 заявлений. Осуществлены выплаты на общую сумму почти 7 миллиардов рублей", - сказал Куренков.
Весной в России наступает паводкоопасный период.
Куренков на совещании у президента России Владимира Путина указал, что в десяти субъектах России в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых домов и 5892 дачных дома.
Совещание прошло в Кремле. Участвовал также министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов по вопросам ликвидации последствий и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Путин попросил Куренкова доложить о ситуации с паводками и пожарами в регионах страны, а главу Минприроды после этого представить прогнозы о развитии ситуации в регионах. Затем он предложил министрам рассмотреть несколько оперативных вопросов.
Кроме этого, глава государства предложил незамедлительно проводить работу по оценке ущерба от паводка для домохозяйств.
По данным Куренкова, уровень реки Тобол в Кургане на данный момент составляет 632 сантиметра, наблюдается уменьшение на десять сантиметров за сутки.
В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек. Куренков сообщал, что паводок в Оренбургской области отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.
 
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