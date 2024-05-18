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Глава МЧС: выплаты пострадавшим от паводков составили семь млрд рублей

Глава МЧС: выплаты пострадавшим от паводков составили семь млрд рублей - 18.05.2024, ПРАЙМ

Глава МЧС: выплаты пострадавшим от паводков составили семь млрд рублей

Было принято более 540 тысяч заявлений от граждан подтопленных регионов, выплачено почти 7 миллиардов рублей, сообщил на совещании с Владимиром Путиным глава... | 18.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-18T21:06+0300

2024-05-18T21:06+0300

2024-05-18T21:16+0300

выплаты

паводок

происшествия

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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Было принято более 540 тысяч заявлений от граждан подтопленных регионов, выплачено почти 7 миллиардов рублей, сообщил на совещании с Владимиром Путиным глава МЧС РФ Александр Куренков. "В целях оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам принято 540 440 заявлений. Осуществлены выплаты на общую сумму почти 7 миллиардов рублей", - сказал Куренков.Весной в России наступает паводкоопасный период.Куренков на совещании у президента России Владимира Путина указал, что в десяти субъектах России в 117 населенных пунктах подтоплено 1373 жилых домов и 5892 дачных дома.Совещание прошло в Кремле. Участвовал также министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов по вопросам ликвидации последствий и предупреждению чрезвычайных ситуаций.Путин попросил Куренкова доложить о ситуации с паводками и пожарами в регионах страны, а главу Минприроды после этого представить прогнозы о развитии ситуации в регионах. Затем он предложил министрам рассмотреть несколько оперативных вопросов.Кроме этого, глава государства предложил незамедлительно проводить работу по оценке ущерба от паводка для домохозяйств.По данным Куренкова, уровень реки Тобол в Кургане на данный момент составляет 632 сантиметра, наблюдается уменьшение на десять сантиметров за сутки.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек. Куренков сообщал, что паводок в Оренбургской области отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.

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Путин о восстановлении жилого фонда после паводков Путин о восстановлении жилого фонда после паводков 2024-05-18T21:06+0300 true PT0M34S

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выплаты, паводок, видео