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Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое - 19.05.2024, ПРАЙМ
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Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое
Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое - 19.05.2024, ПРАЙМ
Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое
Индия в марте 2024 года увеличила закупки российских алмазов более чем в два раза в годовом выражении - до 728 тысяч карат, подсчитало РИА Новости по данным... | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T10:14+0300
2024-05-19T10:14+0300
экономика
алмазы
индия
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Индия в марте 2024 года увеличила закупки российских алмазов более чем в два раза в годовом выражении - до 728 тысяч карат, подсчитало РИА Новости по данным индийского минпромторга.Отмечается, что рост закупок произошел на фоне выпадающих поставок из Бельгии и ОАЭ, В марте импорт алмазов из России в Индию в годовом выражении вырос в 2,3 раза, до 728 тысяч карат. Вместе с тем, Индия увеличила ввоз камней из Канады - до 354 тысяч карат с всего лишь 210 карат в марте прошлого года. Подскочил импорт из Китая - в 2,6 раза, до 122 тысяч карат, на 15% выросли поставки из Гонконга. При этом даже такой рост не помог компенсировать выпавшие поставки алмазов из Бельгии. Ее экспорт в Индию понизился на 2 миллиона карат, до 2,1 миллиона, а также из ОАЭ - на 900 тысяч карат, до 7,3 миллиона карат. Сократился ввоз камней и из США (в 3,7 раза, до 155 тысяч карат), Израиля (в 1,8 раза, до 110 тысяч карат), Ботсваны (-12%, 214 тысяч карат) и ЮАР (-2%, 255 тысяч карат). Общий объем импорта алмазов в Индию понизился до 12,15 миллиона карат против 14,7 миллиона годом ранее. С 1 марта страны Запада стали поэтапно ограничивать импорт алмазов из России, обработанных в третьих странах. Ряд западных СМИ распространили письмо, которое направили в Международный алмазный центр Антверпена (AWDC) бизнесмены, которые заняты в торговле алмазами. Они заявили о длительных и дорогостоящих задержках, с которыми уже сталкиваются, а также о негативном влиянии ограничений на все свои операции. Участник рынка призвали к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене". Регулятор, отвечая на претензии, признал, что санкции привели к нарушениям в поставках в крупнейший мировой центр торговли алмазами в бельгийском Антверпене из-за новых требований по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней.
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алмазы, индия
Экономика, алмазы, ИНДИЯ
10:14 19.05.2024
 
Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое

Индия в марте 2024 года увеличила закупки российских алмазов более до 728 тысяч карат

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоказ бриллиантов компании "Алроса"
Показ бриллиантов компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Индия в марте 2024 года увеличила закупки российских алмазов более чем в два раза в годовом выражении - до 728 тысяч карат, подсчитало РИА Новости по данным индийского минпромторга.
Отмечается, что рост закупок произошел на фоне выпадающих поставок из Бельгии и ОАЭ,
В марте импорт алмазов из России в Индию в годовом выражении вырос в 2,3 раза, до 728 тысяч карат.
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
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Вместе с тем, Индия увеличила ввоз камней из Канады - до 354 тысяч карат с всего лишь 210 карат в марте прошлого года. Подскочил импорт из Китая - в 2,6 раза, до 122 тысяч карат, на 15% выросли поставки из Гонконга.
При этом даже такой рост не помог компенсировать выпавшие поставки алмазов из Бельгии. Ее экспорт в Индию понизился на 2 миллиона карат, до 2,1 миллиона, а также из ОАЭ - на 900 тысяч карат, до 7,3 миллиона карат. Сократился ввоз камней и из США (в 3,7 раза, до 155 тысяч карат), Израиля (в 1,8 раза, до 110 тысяч карат), Ботсваны (-12%, 214 тысяч карат) и ЮАР (-2%, 255 тысяч карат).
Общий объем импорта алмазов в Индию понизился до 12,15 миллиона карат против 14,7 миллиона годом ранее.
С 1 марта страны Запада стали поэтапно ограничивать импорт алмазов из России, обработанных в третьих странах. Ряд западных СМИ распространили письмо, которое направили в Международный алмазный центр Антверпена (AWDC) бизнесмены, которые заняты в торговле алмазами. Они заявили о длительных и дорогостоящих задержках, с которыми уже сталкиваются, а также о негативном влиянии ограничений на все свои операции. Участник рынка призвали к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене".
Регулятор, отвечая на претензии, признал, что санкции привели к нарушениям в поставках в крупнейший мировой центр торговли алмазами в бельгийском Антверпене из-за новых требований по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней.
 
ЭкономикаалмазыИНДИЯ
 
 
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