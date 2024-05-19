https://1prime.ru/20240519/almazy-848305677.html

Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое

Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое - 19.05.2024, ПРАЙМ

Индия в марте нарастила закупки алмазов из России более чем вдвое

Индия в марте 2024 года увеличила закупки российских алмазов более чем в два раза в годовом выражении - до 728 тысяч карат, подсчитало РИА Новости по данным... | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T10:14+0300

2024-05-19T10:14+0300

2024-05-19T10:14+0300

экономика

алмазы

индия

https://cdnn.1prime.ru/img/83762/62/837626201_0:234:2811:1815_1920x0_80_0_0_5151844ff3d12ea6d0cbcaa913f1e971.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Индия в марте 2024 года увеличила закупки российских алмазов более чем в два раза в годовом выражении - до 728 тысяч карат, подсчитало РИА Новости по данным индийского минпромторга.Отмечается, что рост закупок произошел на фоне выпадающих поставок из Бельгии и ОАЭ, В марте импорт алмазов из России в Индию в годовом выражении вырос в 2,3 раза, до 728 тысяч карат. Вместе с тем, Индия увеличила ввоз камней из Канады - до 354 тысяч карат с всего лишь 210 карат в марте прошлого года. Подскочил импорт из Китая - в 2,6 раза, до 122 тысяч карат, на 15% выросли поставки из Гонконга. При этом даже такой рост не помог компенсировать выпавшие поставки алмазов из Бельгии. Ее экспорт в Индию понизился на 2 миллиона карат, до 2,1 миллиона, а также из ОАЭ - на 900 тысяч карат, до 7,3 миллиона карат. Сократился ввоз камней и из США (в 3,7 раза, до 155 тысяч карат), Израиля (в 1,8 раза, до 110 тысяч карат), Ботсваны (-12%, 214 тысяч карат) и ЮАР (-2%, 255 тысяч карат). Общий объем импорта алмазов в Индию понизился до 12,15 миллиона карат против 14,7 миллиона годом ранее. С 1 марта страны Запада стали поэтапно ограничивать импорт алмазов из России, обработанных в третьих странах. Ряд западных СМИ распространили письмо, которое направили в Международный алмазный центр Антверпена (AWDC) бизнесмены, которые заняты в торговле алмазами. Они заявили о длительных и дорогостоящих задержках, с которыми уже сталкиваются, а также о негативном влиянии ограничений на все свои операции. Участник рынка призвали к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли алмазами в Антверпене". Регулятор, отвечая на претензии, признал, что санкции привели к нарушениям в поставках в крупнейший мировой центр торговли алмазами в бельгийском Антверпене из-за новых требований по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней.

https://1prime.ru/20240412/almazy-847342074.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алмазы, индия