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Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" обжаловали продление ареста

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" обжаловали продление ареста - 19.05.2024, ПРАЙМ

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" обжаловали продление ареста

Апелляционная жалоба на продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле" поступила в Басманный суд Москвы, следует из базы данных столичных... | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T16:53+0300

2024-05-19T16:53+0300

2024-05-19T16:54+0300

арест

крокус сити холл

обжалование

басманный суд

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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Апелляционная жалоба на продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле" поступила в Басманный суд Москвы, следует из базы данных столичных судов. Как указано в картотеке, апелляционная жалоба поступила на продление ареста Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Назримаду Лутфуллои и Якубджону Юсуфзоде, вопрос рассматривался в рамках одного заседания. Басманный суд Москвы ранее продлил арест всем обвиняемым до 22 августа. 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых.

https://1prime.ru/20240508/krokus-848010871.html

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арест, крокус сити холл, обжалование, басманный суд