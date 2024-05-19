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В Иране разбился вертолет с президентом Раиси на борту - 19.05.2024, ПРАЙМ
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В Иране разбился вертолет с президентом Раиси на борту
В Иране разбился вертолет с президентом Раиси на борту - 19.05.2024, ПРАЙМ
В Иране разбился вертолет с президентом Раиси на борту
Вертолет с иранским лидером Эбрахимом Раиси потерпел аварию, сообщил иранский государственный телеканал Press TV. | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T16:12+0300
2024-05-19T16:49+0300
происшествия
иран
ибрахим раиси
вертолеты
авария
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Вертолет с иранским лидером Эбрахимом Раиси потерпел аварию, сообщил иранский государственный телеканал Press TV."По сообщениям, вертолет, перевозивший президента Раиси, попал в аварию на северо-западе Ирана", — указывается в Telegram-канале телеканала.По данным Press TV, спасатели на данный момент пытаются добраться до места происшествия, но им мешают погодные условия.Агентство Tasnim отметило, что вместе с Раиси на борту вертолета глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Также уточняется, что в составе кортежа иранского лидера было три вертолета, два из которых благополучно достигли пункта назначения. Как сообщает агентство, на борту одного из вертолетов находились министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан и министр дорог Мехрдад Базрпаш.Ибрахим Раиси стал президентом Ирана в 2021 году. Он известен борьбой против оппозиции, диссидентов и инакомыслящих, во внешней политике является сторонником жесткой антизападной линии. В 2009 году США наложили на Раиси санкции, обвинив в "репрессиях внутри Ирана и за его пределами".
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иран, ибрахим раиси, вертолеты, авария
Происшествия, ИРАН, Ибрахим Раиси, вертолеты, авария
16:12 19.05.2024 (обновлено: 16:49 19.05.2024)
 
В Иране разбился вертолет с президентом Раиси на борту

Press TV: вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, потерпел аварию

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВоенно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Вертолет с иранским лидером Эбрахимом Раиси потерпел аварию, сообщил иранский государственный телеканал Press TV.
"По сообщениям, вертолет, перевозивший президента Раиси, попал в аварию на северо-западе Ирана", — указывается в Telegram-канале телеканала.
По данным Press TV, спасатели на данный момент пытаются добраться до места происшествия, но им мешают погодные условия.
Агентство Tasnim отметило, что вместе с Раиси на борту вертолета глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
Также уточняется, что в составе кортежа иранского лидера было три вертолета, два из которых благополучно достигли пункта назначения.
Как сообщает агентство, на борту одного из вертолетов находились министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан и министр дорог Мехрдад Базрпаш.
Ибрахим Раиси стал президентом Ирана в 2021 году. Он известен борьбой против оппозиции, диссидентов и инакомыслящих, во внешней политике является сторонником жесткой антизападной линии. В 2009 году США наложили на Раиси санкции, обвинив в "репрессиях внутри Ирана и за его пределами".
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ПроисшествияИРАНИбрахим Раисивертолетыавария
 
 
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