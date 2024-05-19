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В Иране разбился вертолет с президентом Раиси на борту

В Иране разбился вертолет с президентом Раиси на борту - 19.05.2024, ПРАЙМ

В Иране разбился вертолет с президентом Раиси на борту

Вертолет с иранским лидером Эбрахимом Раиси потерпел аварию, сообщил иранский государственный телеканал Press TV. | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T16:12+0300

2024-05-19T16:12+0300

2024-05-19T16:49+0300

происшествия

иран

ибрахим раиси

вертолеты

авария

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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Вертолет с иранским лидером Эбрахимом Раиси потерпел аварию, сообщил иранский государственный телеканал Press TV."По сообщениям, вертолет, перевозивший президента Раиси, попал в аварию на северо-западе Ирана", — указывается в Telegram-канале телеканала.По данным Press TV, спасатели на данный момент пытаются добраться до места происшествия, но им мешают погодные условия.Агентство Tasnim отметило, что вместе с Раиси на борту вертолета глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Также уточняется, что в составе кортежа иранского лидера было три вертолета, два из которых благополучно достигли пункта назначения. Как сообщает агентство, на борту одного из вертолетов находились министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан и министр дорог Мехрдад Базрпаш.Ибрахим Раиси стал президентом Ирана в 2021 году. Он известен борьбой против оппозиции, диссидентов и инакомыслящих, во внешней политике является сторонником жесткой антизападной линии. В 2009 году США наложили на Раиси санкции, обвинив в "репрессиях внутри Ирана и за его пределами".

https://1prime.ru/20240517/iran-848274599.html

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иран, ибрахим раиси, вертолеты, авария