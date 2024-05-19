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В МИД готовят документы по работе магазинов беспошлинной торговли - 19.05.2024, ПРАЙМ
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В МИД готовят документы по работе магазинов беспошлинной торговли
В МИД готовят документы по работе магазинов беспошлинной торговли - 19.05.2024, ПРАЙМ
В МИД готовят документы по работе магазинов беспошлинной торговли
Сейчас проводится работа по оформлению пакета документов, которые нужны для осуществления деятельности магазинов беспошлинной торговли, которые могут появиться... | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T08:45+0300
2024-05-19T08:45+0300
экономика
duty free
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Сейчас проводится работа по оформлению пакета документов, которые нужны для осуществления деятельности магазинов беспошлинной торговли, которые могут появиться в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в департаменте пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) . "В настоящий момент ведется работа по документальному оформлению деятельности этих магазинов", - отметили там. В управлении проинформировали, что готовится пакет документов - к ним относятся устав, договор об учреждении обществе с ограниченной ответственностью, положения о проведении открытого конкурса на выбор соучредителей. Речь идет об ООО, на которое возложат задачу по организации беспошлинной торговли для диппредставительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств на территории России.Также это будет доступно для членов дипломатического персонала диппредставительств, консульских должностных лиц и членов их семей, проживающих вместе с ними, персонала представительств государств" Ранее в управлении сообщили, что работа по открытию магазинов беспошлинной торговли для дипломатов в Москве и Петербурге ведется в соответствии с постановлением правительства России от 26 июля 2022 года. Согласно документу, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при МИД РФ. После покупки дипломатам планируется выдавать чек с надписью Duty Free, где могут указываться и сведения о покупателе.В управлении пояснили, что магазины "ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга".
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duty free
Экономика, duty free
08:45 19.05.2024
 
В МИД готовят документы по работе магазинов беспошлинной торговли

В МИД готовят документы по работе магазинов беспошлинной торговли в Москве и Петербурге

© fotolia.com / Valeriy# Министерство иностранных дел РФ
# Министерство иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
© fotolia.com / Valeriy
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МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Сейчас проводится работа по оформлению пакета документов, которые нужны для осуществления деятельности магазинов беспошлинной торговли, которые могут появиться в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в департаменте пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) .
"В настоящий момент ведется работа по документальному оформлению деятельности этих магазинов", - отметили там.
В управлении проинформировали, что готовится пакет документов - к ним относятся устав, договор об учреждении обществе с ограниченной ответственностью, положения о проведении открытого конкурса на выбор соучредителей. Речь идет об ООО, на которое возложат задачу по организации беспошлинной торговли для диппредставительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств на территории России.
Магазин Duty Free в московском аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2023
В аэропорту "Шереметьево" откроется крупнейший магазин Duty Free
23 апреля 2023, 03:44
Также это будет доступно для членов дипломатического персонала диппредставительств, консульских должностных лиц и членов их семей, проживающих вместе с ними, персонала представительств государств"
Ранее в управлении сообщили, что работа по открытию магазинов беспошлинной торговли для дипломатов в Москве и Петербурге ведется в соответствии с постановлением правительства России от 26 июля 2022 года.
Согласно документу, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при МИД РФ. После покупки дипломатам планируется выдавать чек с надписью Duty Free, где могут указываться и сведения о покупателе.
В управлении пояснили, что магазины "ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга".
 
Экономикаduty free
 
 
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