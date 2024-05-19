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"Их остановили": в США заявили об ударе в спину Украине
"Их остановили": в США заявили об ударе в спину Украине - 19.05.2024, ПРАЙМ
"Их остановили": в США заявили об ударе в спину Украине
Соединенные Штаты не думают об Украине, иначе бы они не отговорили местные власти от заключения мирного соглашения с Россией в начале конфликта, сообщил... | 19.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-19T15:11+0300
2024-05-19T15:11+0300
2024-05-19T15:11+0300
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не думают об Украине, иначе бы они не отговорили местные власти от заключения мирного соглашения с Россией в начале конфликта, сообщил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Rumble-каналу Triggered."Похоже, украинцы хотели переговоров, <…> но администрация Байдена их остановила", — заявил он.Вэнс также возмутился тому, что деньги американских налогоплательщиков отправляются на Украину, где они используются для обогащения коррупционеров.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Ранее Владимир Зеленский допустил, что Киев может начать обсуждать с Москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
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мирные переговоры, сша, украина, коррупция на украине
мирные переговоры, США, УКРАИНА, коррупция на Украине
"Их остановили": в США заявили об ударе в спину Украине
Сенатор Вэнс: США не волнует, что произойдет с Украиной
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ.
Соединенные Штаты не думают об Украине, иначе бы они не отговорили местные власти от заключения мирного соглашения с Россией в начале конфликта, сообщил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Rumble-каналу
Triggered.
"Похоже, украинцы хотели переговоров, <…> но администрация Байдена их остановила", — заявил он.
Вэнс также возмутился тому, что деньги американских налогоплательщиков отправляются на Украину, где они используются для обогащения коррупционеров.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Он неадекватен. В США набросились на Блинкена после его заявления о России
Ранее Владимир Зеленский допустил, что Киев может начать обсуждать с Москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.
Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.