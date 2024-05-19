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Рынок и успех России: это случилось

Рынок и успех России: это случилось - 19.05.2024, ПРАЙМ

Рынок и успех России: это случилось

Доллар, евро и юань по отношению к рублю этой весной чувствуют себя не лучшим образом. С начала весны доллар упал по отношению к рублю на 0,8%, опустившись к... | 19.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-19T08:48+0300

2024-05-19T08:48+0300

2024-05-19T08:49+0300

мнения аналитиков

курсы валют

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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Доллар, евро и юань по отношению к рублю этой весной чувствуют себя не лучшим образом. С начала весны доллар упал по отношению к рублю на 0,8%, опустившись к концу прошлой недели ниже 91 руб. Евро упал на 0,5%, торгуется ниже 99 руб., а юань потерял этой весной даже 1,16% стоимости по отношению к рублю.Перевыборы Владимира Путина на пост президента России в марте и формирование нового правительства в мае создали внешний положительный фон для рубля. Макроэкономическая ситуация в России выглядит достаточно сильной, а цены на нефть остаются высокими. Но главными факторами укрепления рубля весной стали продление требования к экспортёрам об обязательной продаже валютной выручки и сокращение вдвое покупок валюты Минфином на бирже.Во второй половине месяца рублю традиционно оказывает поддержку налоговый период. Фактор майских каникул, когда растёт спрос на валюту, уже отыгран, сильные макроэкономические факторы и валютные ограничения продолжают оставаться в силе.В мае не будет проводиться заседаний совета директоров Банка России по ключевой ставке. Ближайшее заседание совета директоров по этому вопросу назначено на 7 июня. С высокой вероятностью ключевая ставка останется на прежнем уровне в 16% годовых. Инфляция всё ещё остаётся высокой, для того, чтобы снижать ключевую ставку, но и существенных оснований для её повышения пока тоже нет, поскольку макроэкономический фон в России в целом выглядит благоприятным.Большинство макроэкономических показателей России остаются сильными. Российский ВВП в 1 квартале 2024 года вырос на 5,4% в годовом выражении, промышленное производство – на 5,6%. Высокими остаются цены на нефть, что способствовало росту нефтегазовых доходов бюджета РФ в январе-апреле на 82% в годовом выражении. В целом доходы бюджета РФ за первые 4 месяца 2024 года выросли на 50%, при росте расходов на 22%, а дефицит бюджета уменьшился до 0,8% от ВВП. Тем не менее, проблемой для экономики и уровня жизни населения остаётся рост годовой инфляции, которая в апреле, по данным Росстата, выросла с 7,7% до 7,8%, при этом помесячная инфляция за апрель выросла с 0,4% до 0,5%. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ помогает сдерживать рост инфляции, хотя пока не способствует её снижению, но на экономический рост, как видим, она негативно не повлияла.Евро этой весной выглядел сильнее доллара. Курс евро к доллару вырос с начала весны на 0,3% по отношению к доллару и поднялся выше 1,086 долл. Этому способствуют ожидания скорого начала снижения процентных ставок в США и, соответственно, ослабления доллара.С начала весны цена нефти Brent несколько растеряла зимний рост и повысилась в итоге только на 0,5% до $83,96 за баррель. На мировом рынке есть дефицит нефти, но он достаточно быстро нивелируется ростом предложения из стран вне ОПЕК+. Мы считаем, что до конца мая нефть может колебаться в коридоре $82-88 за баррель, что будет во многом зависеть от динамики коммерческих запасов и в мире, и спроса в странах-импортёрах.Прогнозы:Мы полагаем, что до конца весны евро будет колебаться в коридоре 1,08-1,09 долл.Ожидаем, что до конца мая доллар может колебаться в рамках 89-93 руб., евро – в коридоре 97-100 руб., юань – в рамках 12,3-12,9 руб.

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2024

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

мнения аналитиков, курсы валют